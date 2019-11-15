Интересы Космоса, Луны и Солнца: Рябошапка заявил, что управление спецрасследования ГПУ пять лет занималось делами, которые слабо связаны с Майданом

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что управление спецрасследований ГПУ пять лет расследовало дела, которые слабо связаны с событиями на Майдане.

Об этом генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил в интервью изданию «Настоящее время».

– Я думаю, что передача дел точно не повлияет в худшую сторону на качество расследования. По крайней мере, те люди, которые расследовали дела Майдана, смогут сосредоточиться на делах именно Майдана, а не на еще сотнях других эпизодов, которые очень слабо связаны с событиями, которые происходили в конце 2013-го - начале 2014-го годов, – отметил Рябошапка.

По его словам, департамент спецрасследований прокуратуры пять лет расследовали дела, связанные с уклонением от уплаты налогов кругом людей, приближенных к бывшему президенту (Виктору Януковичу).

– Или, например, незаконное получение каких-то земельных участков, или создание преступных групп с целью захвата власти, свержения конституционного строя и еще чего-то. Интересы Космоса, Луны и Солнца. Там расследовалось все, что угодно, кроме того, что, собственно, имело место на Майдане. Сейчас мы делаем инвентаризацию этих дел. Где-то около 40 производств пойдут в Национальное антикоррупционное бюро. Это означает, что 40 производств были связаны с коррупцией и были слабо связаны с убийствами на Майдане. А общество в первую очередь ждет ответа на то, что произошло тогда. И кто виноват в этих событиях кровавых, – добавил Генпрокурор.

Как известно, 21 октября 2019 года в Генеральной прокуратуре был создан Департамент процессуального руководства по уголовным производствам о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013 - 2014 годах. Дела Майдана передадут из ГПУ на расследование в ГБР – в ведомстве создадут отдельное подразделение.

24 октября экс-начальник управления специальных расследований ГПУ, которое занимались расследованием дел по Майдану, Сергей Горбатюк заявил, что 11 сотрудникам, в том числе и ему, не нашлось места при новом Генеральном прокуроре. Шесть из них отсеяли в ходе тестирования, еще пятерых уволили. При этом он сказал, что из-за этого остановилось расследование дел Майдана.

После этого Рябошапка назначил руководителем департамента ГПУ по делам Майдана Виктора Мисяка, а его заместителем - Алексея Донского.

Несколько позже заместитель Генпрокурора - главный военный прокурор Виктор Чумак заверял, что расследование «майдановских» дел прекращено не будет, а увольнение Сергея Горбатюка с должности руководителя управления специальных расследований Генпрокуратуры он назвал законным.

Также напомним, что экс-замглавы администрации Виктора Януковича Андрей Портнов 5 ноября заявил, что Горбатюк перед увольнением незаконно изъял два тома уголовного производства, касающихся расстрелов силовиков во время Евромайдана. ГБР по этому заявлению Портнова открыло уголовное производство.