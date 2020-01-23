В правительстве не планируется никаких отставок, - Гончарук

Премьер Украины Алексей Гончарук заявил, что в правительстве не планируется никаких отставок.

Об этом он заявил в Давосе, трансляция опубликована на странице премьера в Facebook.

Гончарук заявил, что вокруг правительства сейчас идет множество провокаций, манипуляций, «сливов» и «грязных игр».

- Правительство никуда не уходит, правительство продолжает работать. Мы не планируем никаких отставок, это слухи, - заявил он.

Как известно, в среду, 15 января, в сети появилась аудиозапись, на которой предположительно Алексей Гончарук, замглавы Нацбанка Екатерина Рожкова и министр финансов Оксана Маркарова обсуждают, как объяснить президенту Владимиру Зеленскому падение курса доллара. Вслед появилась информация, что Алексей Гончарук написал заявление об отставке. Эту ситуации обсудили на заседании фракции «Слуга народа», но депутаты не стали выражать Гончаруку недоверие.

Вечером 15 января в Кабинете министров Украины опровергли информацию о том, что премьер-министр Алексей Гончарук написал заявление об отставке. Сам же Гончарук назвал публикацию этих аудиозаписей провокацией против работы премьера и Президента.

А 17 января премьер-министр Гончарук написал заявление об отставке. Фракция партии «Слуга народа» в Верховной Раде готова поддержать отставку премьер-министра Алексея Гончарука, если ее поддержит Президент Владимир Зеленский. Вечером того же дня Президент Украины Владимир Зеленский 17 января встретился с премьер-министром Алексеем Гончаруком. По результатам встречи стало известно, что Президент не будет инициировать отставку Гончарука, но попросил того заменить в правительстве некоторых министров.