«Государство убивает бизнес»: Капацина заявил, что будет советовать инвесторам думать, вкладывать ли деньги в Украину

Владелец «Судостроительного завода «Океан» Василий Капацина заявил, что Апелляционный суд Киева оставил в силе арест имущества предприятия из-за административного давления.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Как известно, в понедельник, 24 февраля, Апелляционный суд отклонил жалобу Василия Капацины, поданную ним на решение Печерского суда города Киева, которым было наложено арест на целостный имущественный комплекс «Океана».

Владелец завода отметил, что как законопослушный гражданин он принимает любое решение украинского суда по этому делу.

«Но как человек, который разбирается в невербальных реакциях людей на события и окружающую среду, скажу следующее. Я благодарен председательствующей судье за надежду на справедливость, которую она подарила коллективу завода «Океан» на заседании 5 февраля. Все это время мы жили этой надеждой. Но сегодня я увидел изменения, которые произошли в поведении как суда, так и прокурора. Сегодня я увидел административное давление - решение было очевидным задолго до вынесения», – отметил Капацина.

По его словам, «это решение суда не имеет ничего общего с законом и справедливостью, а тем более с Верховенством Права»: «Но «Океану» – не впервые принимать удар судьбы. И этот удар мы принимаем с гордо поднятой головой».

«Хочу напомнить Офису генерального прокурора во главе с Русланом Рябошапкой, его подчиненным Сергею Гончаренко и Александру Белоусу, а вместе с ними и судьк Печерского суда Олегу Белоцерковцу, всей тройке Апелляционного суда Киева – теперь за дальнейшую судьбу Завода, за благополучие 700 николаевских семей и возрождения украинского судостроения - несете ответственность Вы», – добавил владелец завода.

«Будете ли Вы спокойно спать сегодня ночью? Вероятно, что да. Я – нет. Но мы не сдадимся, выстоим и возродим славу Николаева – города корабелов. И вернем Украине статус морской державы. А Ваши фамилии будут вписаны в историю украинского рейдерства, в историю большого позора украинской прокуратуры и суда», – написал Капацина.

Также он обратился к Президенту Украины Владимиру Зеленскому

«Владимир, отныне я буду советовать каждому инвестору, который планирует вложить в Украину хотя бы гривну – прежде чем это делать, изучить дело о нынешней рейдерской атаке на завод «Океан». Дело о том, как Государство, которое Вы возглавляете, убивает украинский бизнес», – резюмировал Василий Капацина.

Напомним, ранее сообщалось о том, что 13 декабря Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство прокурора ОГП об аресте имущественного комплекса судостроительного завода «Океан» в Николаеве по делу о незаконном завладении имуществом. Позже, в ОГП пояснили, что решение об аресте «Океана» «не запрещает пользоваться и владеть имуществом», а запрещается только его отчуждение.

Помимо этого, по информации «Преступности.НЕТ», юристы Василия Капацины пытались снять арест и через Печерский суд, написав соответствующее ходатайство. Но в последствии, это ходатайство было ими же и отозвано.

Подробно о ситуации вокруг ареста ЦИК завода «Океан» можно прочесть в статье: Арест «Океана»: «Не бросайте… на вентилятор».

Напомним, 3 декабря 2018 года имущественный комплекс ПАО «Николаевский судостроительный завод «Океан» продали за 112 миллионов 195 тысяч гривен фирме «Торговый дом «АННОНА», которую связывают с бизнесменом Василием Капациной.

После появления информации об аресте ЦИК завода "Океан" и возмущения по этому поводу со стороны нынешних собственников, нардеп от «Слуги народа» Давид Арахамия заявил, что стороны, ведущие борьбу за николаевский судостроительный завод «Океан», «достойны» друг-друга, но во всей этой истории присутствуют интересы государства, поэтому, по его словам, «нужно чтобы правоохранительные органы посмотрели, как происходила покупка завода, кто именно и какие юридические претензии предъявлял и каким образом они (претензии, - ред.) потом «рассосались». Там точно есть какой-то состав преступления, это понятно, но кто из них прав, а кто виноват, очень тяжело выяснить».

Стоит отметить, что 15 февраля собственники «Океана» собрали митинг у здания николаевского облсовета, где требовали чтобы президент Владимир Зеленский взял ситуацию на заводе под «личный контроль».