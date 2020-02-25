Мэр Николаева созывает депутатов горсовета на 27 февраля для продолжения земельной сессии

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На четверг, 27 февраля, городской голова Николаева Александр Сенкевич созывает очередное пленарное заседании 56-й сессии.

Об этом свидетельствует распоряжение городского головы от 25 февраля №46р.

Заседание назначено на 10:00. Как известно, эта сессия изначально планировалась как земельная и в повестке дня было более 700 вопросов. Однако, депутаты их так и не рассмотрели, потому что у каждого была своя отдельная позиция.

Земельные вопросы неоднократно обсуждались на профильной комиссии и на комиссии по вопросам законности. В итоге, 17 декабря, в Николаевском городском совете состоялось открытое заседание глав фракций с мэром Александром Сенкевичем, где они договорились о «правилах игры» по земельным вопросам, часть которых «зависла» с 2015 года. Департамент архитектуры сформировал два варианта: продлить сроком на 5 лет договор аренды земельного участка, и за это время они должны исправить все нарушения. Или же, если есть существенные нарушения действующих норм, которые создают опасность для граждан и предпринимателей, то аренда продлевается на год, без права возобновления права аренды и  с условием после окончания срока освободить занимаемую местность. 

Предполагалось, что вопросы рассмотрят 20 декабря на четвертом пленарном заседании, однако мэр Александр Сенкевич заявил, что в этот день они должны согласовать бюджета на 2020 год, поэтому экстренно начали собирать комиссии, утверждать проект решения на исполкоме, который членам исполкома прислали в 4 утра. В итоге, бюджет таки согласовали, а на земельные вопросы ни сил, ни времени не хватило. Мэр Сенкевич позже созвал еще одно пленарное заседание, чтобы рассмотреть земельные вопросы, однако на нем не было кворума.

Julia Davudenko

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