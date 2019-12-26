Депутаты горсовета Николаева не собрались на сессию, чтобы «разблокировать» 700 земельных вопросов - мэр Сенкевич объявил перерыв

В четверг, 26 декабря, в Николаевском горсовете проходит шестое пленарное заседание 56-й очередной сессии, которая длиться с сентября.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Напомним, что 17 декабря, в Николаевском городском совете состоялось открытое заседание глав фракций с мэром Александром Сенкевичем, где они договорились о «правилах игры» по земельным вопросам, часть которых «зависла» с 2015 года. Департамент архитектуры сформировал два варианта: продлить сроком на 5 лет договор аренды земельного участка, и за это время они должны исправить все нарушения. Или же, если есть существенные нарушения действующих норм, которые создают опасность для граждан и предпринимателей, то аренда продлевается на год, без права возобновления права аренды и с условием после окончания срока освободить занимаемую местность.

В зале ведется онлайн-трансляция:

12:24 Мэр Сенкевич поблагодарил депутатов за работу, за своевременно принятый бюджет на 2020 год и объявил перерыв в заседании, которое будет в январе 2020 года.

12:23 Депутат Артем Грозов попросил решить вопрос с большегрузами, которые заполонили улицу Космонатов от проспекта Мира до проспекта Богоявленского.

12:10 Депутат Вячеслав Янков попросил мэра дать поручение, чтобы при выполнении каких-либо асфальтных работ присутствовал представитель технадзора, чтобы асфальт не укладывали в дождь.

Депутат Елена Киселева напомнила, что премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что есть возможность снижать тарифы на тепло, поэтому депутат попросила довести информацию депутатскому корпусу и горожанам будут ли снижены тарифы на тепло в Николаеве, а если нет, то по каким причинам.

Депутат Игорь Дятлов отметил, что 6,8 миллиардов гривен на модернизацию домов, поэтому он попросил пригласить нардепов от Николаевщины, чтобы они помогли Николаеву стать одним из 10 городов, где будут реализовывать мероприятия по термомодернизации домов.

- Мы заслужили право быть одними из 10, но без помощи нардепов, это вряд ли возможно, - отметил Дятлов.

Мэр поддержал инициативу депутата и сообщил, что даст соответствующее поручение.

11:52 Мэр Сенкевич опять же предложил собраться 16 января и предложил главам фракций выступить по этому поводу.

Секретарь горсовета Татьяна Казакова отметила, что по плану созыва сессий на 2020 год следующее заседание запланировано на 23 января. Депутат Сергей Карцев от фракции «Наш край» отметил, что на 16 января попробуют собраться, но добавил, что собираться лучше после 19 числа. Глава фракции «Самопомощь» Федор Панченко согласился с депутатом Карцевым. Глава фракции «БПП» Елена Киселева отметила, что неважно в какой день собираться, главное чтобы «не в шашечки играть». Глава фракции «Оппоблок» Игорь Дятлов считает, что перед тем как назначать дату сессии нужно вернуться за стол переговоров с главами фракций и чиновниками, и обсудить формат работы на сессии и только после этого назначать дату заседания. Поэтому он предложил мэру оставить дату заседания открытой и объявить о созыве сессии только тогда, когда все депутаты внутри фракций определятся со своим мнением по поводу земельных вопросов.

Депутат Федор Панченко отметил, что главы фракций могут собраться сегодня же и обсудить все вопросы.

11:49 Пока депутаты обсуждали вопрос с аварийным домом, на заседание подошло несколько депутатов, теперь на электронном табло высвечивается, что зарегистрировалось 24 депутата, но для продолжения заседания этого недостаточно. Минимальный кворум, с которым можно начать заседание – это 28 человек.

11:29 Мэр дал слово жителям аварийного дома по улице Даля 1, флигель Г-2, которые просят депутатов решить вопрос с ремонтом дома.

Жители напомнили, что в октябре в их доме произошел обвал потолка в одной из квартир и в результате испуга пенсионерка получила инфаркт, и в последствии умерла. В частности, жители дома попросили создать комиссию, которая бы выехала на место и приняли какие-то решения.

Мэр Александр Сенкевич по просьбе депутата Елены Киселевой обратится к чиновникам, чтобы они рассмотрели возможность переселения жильцов, и выяснили все юридические нюансы.

Депутат Сергей Кантор отметил, что проблема не нова с этим домом и попросил мэра принять политическое решение. На что мэр напомнил, что в городе около пяти домов в аварийном состоянии и их тоже нужно ремонтировать. Также он добавил, что в городе должна быть разработана специальная программа, в которой были бы прописаны критерии, по которым будут выбираться дома для ремонта, которая также способствовала выделению средств на ремонт жилого фонда.

11:28 Заседание запланировано на 11:00, однако пока в зале присутствует до 20 депутатов, мэр Александр Сенкевич и секретарь горсовета Татьяна Казакова.

В повестке дня около 800 вопросов, 69 из них включили в повестку на прошлом заседании сессии с голоса.

Александр Сенкевич заявил, что перед сессией было понимание о том, что кворума на заседании не будет. Поэтому аппарат совета прозвонил депутатов и выяснилось, что 18 депутатов обещали точно быть на заседании, 15 депутатов сообщили, что их точно не будет, до 19 депутатов не смогли дозвониться, а 2 депутата еще определялись смогут ли присутствовать. Поэтому было предложение созвать сессию на 16 января, на это согласились 15 депутатов, трое сказали, что точно будут отсутствовать, 19 депутатов не ответили на звонок.

На заседании зарегистрировалось 18 депутатов.

Напомним, что мэр Александр Сенкевич открыл 56-ю сессию 26 сентября. В повестке было 720 земельных вопросов. Депутаты на первом пленарном заседании, согласовали земельные вопросы участникам АТО и горожанам, и ушли на перерыв.

На втором пленарном заседании, депутаты так и не приступили к рассмотрению земельных вопросов. Тогда начальник управления земельных ресурсов Сергей Бондаренко сообщил, что на комиссии по законности было принято решение о снятии с повестки дня всех земельных вопросов - около 118 вопросов, чтобы в течении 10 дней их изучить, по причине того, что в норму вступают новые нормы ДБН. Мэр Сенкевич предложил сформировать пакет из вопросов с 29 по 720, кроме тех, которые были проголосованы на прошлом заседании, чтобы исключить их из повестки дня и закрыть сессию. Но сделать этого не смогли, потому что пропал кворум и депутаты ушли на перерыв.

На третьем пленарном заседании к рассмотрению земельных вопросов опять же не приступили. Обсуждали ситуацию с роддомом №1, который лишился лицензии; вопрос строительства в Матвеевке терминала «Нибулона» и другие вопросы. Также депутаты потребовали отчета от секретаря горсовета Татьяны Казаковой.

После земельные вопросы неоднократно обсуждались на профильной комиссии и на комиссии по вопросам законности.

20 декабря депутаты горсовета с первого раза приняли бюджет Николаева на 2020 год, перераспределили 34 миллиона гривен на 2019 год, а также согласились принять в свою собственность акции «Николаевской ТЭЦ», но к земельным вопросам опять же не приступили.