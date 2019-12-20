Сессия горсовета Николаева: Депутаты собрались для перераспределения бюджета на 2019 год и, чтобы разблокировать земельные вопросы

В пятницу, 20 декабря, в Николаевском горсовете проходит четвертое пленарное заседание 56-й очередной сессии, которая длиться с сентября.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Напомним, что мэр Александр Сенкевич открыл 56-ю сессию 26 сентября. В повестке было 720 земельных вопросов. Депутаты на первом пленарном заседании, согласовали земельные вопросы участникам АТО и горожанам, и ушли на перерыв.

На втором пленарном заседании, депутаты так и не приступили к рассмотрению земельных вопросов. Тогда начальник управления земельных ресурсов Сергей Бондаренко сообщил, что на комиссии по законности было принято решение о снятии с повестки дня всех земельных вопросов - около 118 вопросов, чтобы в течении 10 дней их изучить, по причине того, что в норму вступают новые нормы ДБН. Мэр Сенкевич предложил сформировать пакет из вопросов с 29 по 720, кроме тех, которые были проголосованы на прошлом заседании, чтобы исключить их из повестки дня и закрыть сессию. Но сделать этого не смогли, потому что пропал кворум и депутаты ушли на перерыв.

На третьем пленарном заседании к рассмотрению земельных вопросов опять же не приступили. Обсуждали ситуацию с роддомом №1, который лишился лицензии; вопрос строительства в Матвеевке терминала «Нибулона» и другие вопросы. Также депутаты потребовали отчета от секретаря горсовета Татьяны Казаковой.

После земельные вопросы неоднократно обсуждались на профильной комиссии и на комиссии по вопросам законности. В итоге, 17 декабря, в Николаевском городском совете состоялось открытое заседание глав фракций с мэром Александром Сенкевичем, где они договорились о «правилах игры» по земельным вопросам, часть которых «зависла» с 2015 года. Департамент архитектуры сформировал два варианта: продлить сроком на 5 лет договор аренды земельного участка, и за это время они должны исправить все нарушения. Или же, если есть существенные нарушения действующих норм, которые создают опасность для граждан и предпринимателей, то аренда продлевается на год, без права возобновления права аренды и с условием после окончания срока освободить занимаемую местность.

Также мэр Александр Сенкевич анонсировал вынесение на сегодняшнюю сессию вопроса о перераспределении бюджета 2019 года для выделения финпомощи КП и на покупку ангиографа. В частности, с утра исполком поддержал этот вопрос. На ангиограф направят 17 миллионов 860 тысяч 750 гривен, 12 миллионов внесут в уставный фонд «Николаевоблтеплоэнерго» и 4 миллиона на льготный проезд для «Николаевэлектротранс».

Стоит отметить, что исполком согласовал проект бюджета Николаева на 2020 год в ₴3,9 миллиардов, который им разослали рано утром.

В зале ведется онлайн-трансляция:

12:00 Сессия запланирована на 12:00. Члены бюджетной комиссии горсовета согласовали перераспределение бюджета на 2019 год, который ранее утвердил исполком.