Частные портовики из Николаева и Одессы посетовали на проблемы инвестиций в отрасль и просят власть убрать коллизии в законах

Директор николаевского «Термінал Укрхарчозбутсировина» Дмитрий Фалько, директор портового комплекса в Чорноморске «Risoil S.A» Шота Хадишвили, а также представители общественной организации «Бізнес Варта» посетовали на давление относительно инвесторов-портовиков со стороны прокуратуры и других ведомств и настаивают на изменениях в законодательстве, в котором есть мешающие портовикам

Об этом шла речь на пресс-конференции о рисках для инвестиционных проектов морской отрасли Украины в Одессе 27 февраля, переедет корреспондент «Преступности.НЕТ».

Директор «Термінала Укрхарчозбутсировина» Дмитрий Фалько отметил, что предприятия работает с 1990 года, а проблемы у фирмы возникли с 2010 года.

– С 2010 года мы оформляли необходимые нам под строительство участки. В том числе это были земли под железнодорожную колею, земли под автомобильные подъездные дороги, земли для строительства непосредственно терминалов и складов накопления, а также земли водного фонда для подходного канала операционной акватории, собственных причалов… Мы благополучно уже завершили сбор необходимых для этого земель и наши инициативы были утверждены даже постановлением Кабмина, были включены в план развития Николаевского порта и все сулило огромные перспективы. Мы были готовы приступать к строительству на наземную часть. У нас даже были получены разрешения для начала работ и буквально на следующий день мы готовы были приступать к строительству. Но как иронично день в день прокуратура Николаевской области оспорила предоставление нам в аренду одного из этих участков, и соответственно проект был заморожен, – сказал Фалько.

В течение двух лет «Термінал Укрхарчозбутсировина» судилась с прокуратурой, где результаты были, как он выразился, «похожие на американские горки». Уже к 2018 году высший суд отменил все документы в том и числе распоряжение ОГА об аренде земли.

– Основная мотивация суда заключалась в том, что это не полномочия облгосадминистрации, которая предоставила нам эти земли, а полномочия Кабинета министров. Повинуясь решению суда, в мае 2018 года мы обратились в Кабмин с запросом на предоставление данного земельного участка. Даже на сегодняшний день, практически по истечению двух лет, они не могут сформировать четкой юридической позиции: их это полномочия или нет. Они не видят правого механизма, как это предоставить, – сказал директор николаевского портового терминала о заморозке их проекта.

Он подчеркнул, что разрешение ситуации в любом случае требует законодательных изменений, и они уже были инициированы при помощи совместной работы предпринимателей, юристов и различных организации и ассоциаций.

– В данный момент я уже не знаю к кому апеллировать: к Президенту, к премьер-министру, господу Богу… опять таки объявлен «турборежим» (работы Рады, - ПН), есть четкие наработки, неужели так сложно сегодня взять их, изучить и имплементировать. Более того, парламентом прошлого созыва уже предпринимались шаги и эти изменения к законодательству можно быстро принимать. Тем не менее, продолжаются эти проволочки, никто не хочет палец о палец ударить, – сказал Дмитрий Фалько.

Директор «Risoil S.A» Шота Хадишвили рассказал, что у них подобная ситуация. С ней портовики борются с 2008 года. В этом случае строительство порта, по словам Хадишвили, заблокировало госпредприятие «Администрация морских портов Украины», которая через суд начала оспаривать решение о выделении горсоветом земли. По позиции «АМПУ», только они могли распоряжаться такими землями. «Risoil S.A» получил положительные решения судов, но теперь столкнулось с проблемой «формальностей» в Министерстве инфраструктуры.

– Можно блокировать, запустить по большому кругу, вернуться, потом в другую сторону этот большой круг запустить. И чиновники тут бесконечно выдумывают какие-то требования, которые законодательно нигде не прописаны, – сказал Хадишвили, обратившись к юристам мининфраструктуры быстрее решить эту проблему.

Он также отметил, что сейчас «АМПУ» получает десятки миллионов долларов, но причалы находятся в плохих состояниях, а при этом инвесторам не дают работать в этой сфере.

Глава организации «Бізнес Варта» Ольга Матвеева отметила, что при таких условиях «Risoil S.A» уже инвестировал более 200 миллионов долларов, а «Терминал UPSS» - более 100 миллионов и планирует вложить в развитие еще около 180 миллионов. При этом она поиронизировала над предложением правительства о «инвест-нянях» для иностранных инвесторов с вложением от 100 тысяч долларов.

Юрист вышеупомянутой общественной организации о многих коллизиях законодательства, в первую очередь в Водном и Земельном Кодексах.

– В Земельном Кодексе четко прописаны структуры, органы, организации с полномочиями выделения земельных участков и вместе с тем есть четкое определение кто и для чего может выделять земельные участки водного фонда, в том числе и для развития портовой инфраструктуры. Вместе с тем Водный Кодекс разрешения такого на передачу земельных участков для развития и строительства портовой инфраструктуры не предусматривает. Вот вам первая коллизия и она стоит в начале, на корню проблемы, – сказал юрист, отметив, что в дальнейшем получается замкнутый круг, который вызывает проблемы с начала оформления участка под строительство портовой инфраструктуры.

Дмитрий Фалько также, отвечая на вопрос журналиста, прокомментировал обыски ГБР и СБУ в Николаевской ОГА из-за подписания тогдашним губернатором Вадимом Мериковым распоряжения о передаче фирме земли в аренду. Он отметил, что узнал об обысках в рамках уголовного производства из СМИ, а позже его юристы нашли решения судов о таких следственных мероприятиях – он считает, что это может принести «Терминал Укрхарчозбутсировина» значительные репутационные потери.

– Я не знаю, что из этих слов – правда. Но это решение суда, которое есть в публичной площине и любой иностранный или даже отечественный инвестор при поиске партнера будет проводить определенные действия и посмотрит, в каких решениях упоминается предприятие. Пока я для себя вижу только репутационные риски. Ели бы я был инвестором, то я бы подумал: «это преступники какие-то, захватчики украинской земли». И какая цель этого производства – я надеюсь, что там работают профессионалы и они разберутся в этом. Но говорить, что мы подделали документы или захватили земельный участок, который всегда был и есть во владении государства, где не никаких работ не проводится – это просто непрофессионально, – сказал Фалько.

Он также пояснил, что не знает, какая была оценка у проекта разрешения на аренду от юристов ОГА, отметив, что «Термінал Укрхарчозбутсировина» собрал все необходимые документы для получения участка и подал их в соответствующие органы власти. На данный момент из-за всех прений никакое строительство на этом участке еще не начиналось.

Напомним, что в декабре 2013 года бывший губернатор Николаевской области Николай Круглов, а в феврале 2015 года также экс-губернатор Вадим Мериков издавали распоряжения о выделении в аренду на 49 лет 157 гектаров земли на территории Галициновского сельского совета под строительство порта.

После того, как суд первой инстанции постановил о незаконной регистрации участка акватории за фирмой семьи Фалько, губернатор Вадим Мериков заявил, что прокуратура препятствует инвесторам и сказал, что намерен отстаивать строительство порта, инициированное семьей Фалько.

В мае 2018 года Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного Суда Украины отменил распоряжение Вадима Мерикова о передачи земельного участка в аренду ООО МП «Термінал – Укрхарчозбутсировина».

Стоит отметить, что все решения главы Николаевской ОГА проходят проверку юридического отдела аппарата облгосадминистрации и визируются руководителем этого отдела. Как известно, многолетний руководитель юридического отдела аппарата Николаевской ОГА Светлана Русс в 2018 году была удостоена тогдашним Президентом Украины Петром Порошенко звания «Заслуженный юрист Украины».

А 11 февраля 2020 года ГБР и СБУ пришли в Николаевскую ОГА с обысками в рамках уголовного производства по факту незаконного выделения земельного участка площадью 157 гектар акватории Бугского лимана.

Экс-губернатор Николаевской области Вадим Мериков отреагировал на следственные действия, проведенные сотрудниками Центрального аппарата ГБР и СБУ в кабинетах Николаевской ОГА, сказав, что инвестром нужно помогать, а не тромзить их инициативы.

А несколько позже на предприятии ООО МП «Термінал Укрхарчозбутсировина» заявили, что получили земельный участок в аренду на 49 лет законно, поскольку у Николаевской облгосадминистрации были полномочия по передаче земель предприятию.