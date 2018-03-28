Грязные флаги Савченко-Порошенко

Перед каждыми выборами Политтехнологи Януковича, Партии Регионов и приближенных к ним запускали отвлекающие месседжи о введении второго государственного языка, о разнообразных разделениях украинцев на сорта и прочие возбудители эмоций, что бы отвлечь избирателей от постоянных провалов в экономической сфере и столкнуть лбами на спорных, эмоциональных вопросах.

Соучредитель и заместитель председателя Партии Регионов Петр Порошенко в совершенстве овладел искусством отвлечения внимания граждан от невыполнения своих предвыборных обещаний, коррупционных оффшорных (панамских) и других скандалов, фигурантом которых он является, коррупции с которой неразрывно связанно его имя и его ближайшее окружение.

Что может быть сейчас важнее , чем вывешивание черно -красных флагов на административных зданиях? К чему должно быть приковано внимание чиновников и общества? К Первому месту Украины в Европе по коррупции и бедности? К деятельности родственников, кума генпрокурора, сыне и жене президента на государственных должностях?

Интернет пестрит заголовками о жарких спорах и потасовках в областном совете сторонников и противников инициированного вассалом Порошенко -Савченком вывешивания черно-красных флагов на административных зданиях. Этот информационный шум затмевает коррупционные скандалы с Николаевским аэропортом, уничтожение автодорог в городе и области, причастности Алексея Савченко к убийце - предводителю титушек Крысину, попадание Николаева на последнее место по рейтингам безопасности в Украине.

Это здорово! Давайте переключимся с бездарности Савченко и его явного несоответствия занимаемой должности на политико-исторические споры о флагах.

Предлагаю , для прекращения споров вывешивать на разрушенном железнодорожном вокзале в Николаеве, недоделанном фехтовальном зале , аварийном Варваровском мосту и уничтоженных автодорогах в Кропивницкий и Кривой рог флаги с портретами Алексея Савченко и Пётра Порошенко на фоне грязи, которую они развели в государстве, как символ коррупции, беззакония и бездарности.

Думаю такие флаги будут с пониманием восприняты обществом.