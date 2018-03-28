Националисты обещают заблокировать Николаевский облсовет до тех пор, пока депутаты не отправят Савченко в отставку

Националисты, которые планируют в четверг, 29 марта провести у здания Николаевской облгосадминистрации акцию с требованием отстранения от должности главы Николаевской ОГА Алексея Савченко, собираются блокировать администрацию до тех пор, пока депутаты не выразят ему недоверие.

Об этом сообщил представитель «Нацкорпуса» Александр Алферов на киевской пресс-конференции в среду, 28 марта.

Напомним, что 29 марта в Николаеве у здания облсовета планирует проводить акцию «Национальный корпус» - партия созывала всех своих членов и сторонников требовать отставку главы ОГА Алексея Савченко. Кроме того, в этот день собирались выходить с аналогичными требованиями николаевские сторонники Михаила Саакашвили и другие местные общественники.

По словам руководителя центрального штаба партии «Национальный корпус» Родиона Кудряшова, они требуют, чтобы облгосадминистрация выразила недоверие Савченко и отстранила его от должности на время проведения следствия.

- Мы знаем, что губернатор Алексей Савченко, всякими методами, с помощью своих посипак в правоохранительных органах и администрации пытается нивелировать этот конфликт. Они говорят, что это неправда и мы его дискредитируем, - заявил он.

В свою очередь Алферов отметил, что их акция будет иметь бессрочный характер и «если не будет адекватного понимания, то мы будем блокировать администрацию, пока 2/3 депутатов не устранят Савченко с должности».

- Мы говорим о том, что организации, националистические партии, активисты придут блокировать областную государственную администрацию и требовать отстранения, - отметил он.

Отметим, что в ходе пресс-конференции Кудряшов назвал Савченко подозреваемым в деле о смерти летчика Волошина, хотя на данный момент в этом деле никому не объявляли о подозрении. Также в своем выступлении он дважды перепутал имя главы Николаевской ОГА, назвав его Николаем.

Ранее сообщалось, что сессию Николаевского облсовета будут охранять около 500 полицейских – в поддержку приедут силовики из Одессы и Херсона.

Напомним, что 18 марта Владислав Волошин покончил жизнь самоубийством, застрелившись из боевого пистолета. А во вторник, 20 марта, под зданием Николаевской областной государственной администрации собрались сторонники отставки её главы Алексея Савченко. По их мнению, одной из причин самоубийства Волошина могло стать то, что его склоняли подписать документы, касающиеся ремонта аэровокзала. Однако, по словам заместителя главы Николаевской областной государственной администрации Валентина Гайдаржи, Владислав Волошин не подписывал никакие акты в период исполнения обязанностей директора аэропорта.