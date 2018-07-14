Черная дыра в головах николаевских чиновников

Жители Николаева обнаружили в районе детского городка "Сказка" глубокую дыру прямо в асфальте.

Она небольшая в диаметре, но довольно глубокая. Там много деток бегает, да и взрослых также.

Обратились к Степанцу в середине мая (все понятно, я надеюсь, какой результат). Пришел ответ.

Оказывается, на "исследование" этой ямы выезжало (ипическая сила!) семь организаций! И, как оказалось в ходе "массовых исследований", эта дыра-колодец оказался ...ничейным. На сим и остановились.

И так и зияет эта дыра - в которую может в любой момент угодить ребенок или взрослый, сломав ногу. Но Степанцу и прочим некогда...при таком дерибане то.. Вот это и есть лакмусовая бумажка "нашей" городской власти.