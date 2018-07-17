Экс-руководитель «Николаевского судостроительного завода» возглавил бронетанковый завод в Житомире

Бывший руководитель государственного предприятия «Николаевский судостроительный завод» Игорь Пшеничный назначен директором ГП «Житомирский бронетанковый завод».

Об этом свидетельствуют данные его декларации, которую он заполнил и подал 11 июля этого года.

Ранее Игорь Пшеничный возглавлял «Николаевский судостроительный завод». Его увольнение анонсировал председатель Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко. До этого Игорь Пшеничный работал в ГП «Укроборонпром» и в главном управлении Пенсионного фонда Украины в Николаевской области. Также Игорь Пшеничный владеет несколькими домами и земельными участками в Луганске и в Троицком, откуда он родом и где зарегистрирован.

Стоит отметить, что за 9 месяцев работы в «Николаевском судостроительном заводе» Игорь Пшеничный, согласно декларации, получил 104 тысячи 429 гривен.

Напомним, ГП «СЕТАМ» Министерства юстиции Украины было намерено продать одно из зданий и земельный участок площадью 6,924 га «Николаевского судостроительного завода» (бывший «Судостроительный завод имени 61 коммунара») за 52,3 миллиона гривен из-за долгов по зарплатам, однако позже процесс продажи приостановили. Также стало известно, что долги по зарплате для работников составляют около 65 миллионов гривен.

Также стало известно, что «Николаевский судостроительный завод» за счет увеличения уставного капитала получил первый платеж в сумме 3,1 миллиона гривен на погашение долга по заработной плате. В то же время глава Николаевской ОГА Алексей Савченко заявил, что работникам «Николаевского судостроительного завода» (бывший «Судостроительный завод имени 61 коммунара») до конца 2018 года пообещали выплатить задолженность по заработной плате.