В Николаеве КП «ЦЗЖ» заявило о блокировке предприятия зоозащитниками и остановило отлов собак

Николаевское коммунальное предприятие «Центр защиты животных» временно прекратило отлов собак.

Об этом сообщается на странице предприятия в Facebook.

Указывается, что причиной остановки отлова послужила блокировка центра зоозащитниками.

«Представители зоозащиты не пропускают автомобили на территорию КП НГС «Центр защиты животных» и мешают выполнять уставные обязанности: проводить деятельность по отлову собак и по подбору трупов бездомных животных. Сообщаем о временном прекращении отлова собак, за исключением случаев крайней необходимости. Предприятие не может прекратить работы по подбору трупов, поскольку это будет угрожать санитарно-гигиеническому благополучию города», - говорится в сообщении.

Также они предложили зоозащитникам предоставить своего представителя для присутствия в автомобиле во время подбора трупов и транспортировки их на территорию предприятия для утилизации. Их предложений они ждут по телефону: (0512) 472192.

Напомним, что ранее директор коммунального предприятия «Центр защиты животных» Александр Голобродский заявил, что на КП из-за агрессивного поведения усыпили 70 собак. После этого произошел конфликт на территории «Центра защиты животных» между зоозащитниками и сотрудниками предприятия.

Утром 17 июля под мэрией Николаева зоозащитники и противники бродячих животных устроили пикеты. В во время перерыва в сессии они подрались в холле мэрии, Голобродский подал заявление в полицию о нанесении ему телесных повреждений. Во время сессии он должен был выступить с отчетом, но на момент отстранения его не было в сессионном зале. В этот же день стало известно о том, что Александра Голобродского отстранили от должности и.о. директора КП, пока его деятельность во главе КП будет проверять контрольная комиссия.

После этого в Николаеве и по всей стране прошла акция зоозащитников «Україна - не живодерня».