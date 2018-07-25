Если меня спросят, то я выберу «отстойник» для фур, - мэр Николаева об обустройстве Промзоны-2

Александр Сенкевич Мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что если выбирать между обустройством кладбища или стоянки для грузовых автомобилей на территории Промзоны-2, то он выберет второе.

Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции в среду, 25 июля.

По его словам, сейчас в Николаеве довольно остро стоит вопрос с местами для захоронения.

- Мы сегодня занимаемся конкретно этим вопросом. Вы знаете, что я выступал против отстойника для большегрузного транспорта, потому что он считается хорошей индустриальной зоной, но если сегодня меня спросят, что лучше - кладбище или отстойник, то я выберу второе. Потому что отстойник можно разобрать и построить что-то другое, а вот с кладбищем будет беда. И у нас, к сожалению, к вопросам перезахоронения и эксгумации и всего остального относятся очень щепетильно, - сказал он.

Также мэр рассказал о необходимости строительства крематория и предположил, что он мог бы находиться между Херсонской и Николаевской областями, для их общего пользования.

- Я считаю, что человек приходит из ниоткуда и должен уходить в никуда, не оставляя после себя 2 квадратных метра загрязненной площади, - отметил он.

Напомним, ранее депутаты Николаевского горсовета на месте, отведенном под кладбище, выделили 35 гектаров АМПУ под строительство стоянки для грузовиков. После чего Татьяна Казакова заявила, что приостановит это решение сессии горсовета. Позднее и сами депутаты вместе с чиновниками во время совещания сошлись во мнении, что это решение является незаконным.

После в Николаевской облгосадминистрации решили вмешаться в ситуацию, связанную с выделением 35 гектаров земли Администрации морских портов Украины под строительство стоянки для грузовиков, которое заблокировал городской совет. А мэр Николаева Сенкевич выступил против выделения земли для нужд АМПУ.

Также ранее нардеп Макарьян признал, что лично предлагал выделить земли в Николаеве под логистический центр АМПУ.