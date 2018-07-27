Репин не имел права подписывать договора с управляющей компанией без утверждения исполкома, - директор ДЖКХ Николаева

Конкурс департамента ЖКХ Николаевского городского совета по определению управляющей компании прошел с нарушениями, в частности решение о подписании договоров с фирмой «Місто для людей - Миколаїв» должен был утвердить исполнительный комитет.

Об этом в пятницу, 27 июля в ходе заседания исполкома заявил директора департамента ЖКХ Андрей Палько.

Так, он отрицает, что имеет какое-либо отношение к данному конкурсу, так как на момент его проведения он находился в отпуске.

— Хочу официально отметить, что в этом конкурсе я участия не принимал и соответствующих решений также. И ответных действий в этом конкурсе не происходило, — заявил чиновник.

При этом Палько добавил, что узнав о результатах конкурса стал лично разбираться с ним и уже нашел несколько нарушений.

— Понимая ту ситуацию которая сложилась, имея большой опыт и профессиональный уровень и неравнодушие к тем процессам, которые происходят, после объявления победителя 13 июля, я начал разбираться в этом вопросе. Могу отметить, что при проведении данного конкурса было допущено ряд нарушений, как организационных так и документальных. На сегодняшний день в соответствии с порядком проведения конкурса никто не имел права подписывать договоры без соответствующего решения Николаевского исполнительного комитета. На исполнительный комитет такое решение не выносилось. Мое мнение такое, что эти договоры имеют ничтожный характер. В свою очередь, готов оказать возможную помощь временной комиссии, созданной городским советом с целью определения всех причин и последствий и лиц заинтересованных в проведении конкурса в таком формате, — отметил он.

На уточняющий вопрос от члена исполкома Тимошина, почему все таки не принесли решение на подпись членам исполкома, Палько отметил, что этот вопрос нужно задавать первому заместителю директора ДЖКХ Виталию Кузнецову, который уполномочил замдиректора ДЖКХ Александра Репина подписать 900 договоров с фирмой.

В частности в комментарии корреспонденту «Преступности.НЕТ» Андрей Палько добавил, что из видимых нарушений кроме того, что решение не выносилось на исполком, это еще и отсутствие формы типового договора, а также нарушения при вынесении лотов.

— По конкурсу каждый дом должен проходить по отдельности, а не целыми районами, как это было. Еще замечания к конкурсной документации. Я думаю замечаний будет еще больше, когда я ознакомлюсь с документами. Пока то, что я вижу: договора и конкурс заключены с нарушениями. Но, нашим жителям не надо беспокоится – к ним не придут (фирма-победитель). Наши предприятия должны работать на подготовку к зиме, показать мастерство и выдержку, чтобы люди понимали, что несмотря на те аферные моменты в конкурсе, они являются лишь исполнителями, — заявил Палько.

— Я как директор департамента могу самостоятельно отменить эти решения, — подытожил Палько.

Напомним, директор департамента ЖКХ Николаевского городского совета Андрей Палько досрочно выходит из отпуска, чтобы лично разобраться с конкурсом по управляющим компаниям, в котором победила фирма «Місто для людей - Миколаїв».

Ранее сообщалось, что в пятницу, 13 июля обслуживание домов в двух районах Николаева и Соляных отдали фирме, созданной три недели назад. Теперь жители домов данных районов будут платить 6 гривен за квадратный метр, в то время как остальные конкурсанты предлагали цену меньше чем 4 гривны.

По состоянию на 16 июля заместитель директора департамента ЖКХ Александр Репин подписал все договоры с компанией «Місто для людей - Миколаїв», которая выиграла конкурс на обслуживание многоквартирных домов.

В частности, городской голова Николаева Александр Сенкевич подписал решение об отстранении Александра Репина от занимаемой должности на время проведения проверки конкурсной комиссии по назначению управляющей компании и обращения депутатов в правоохранительные органы по факту превышения полномочий. Отметим, что первый замдиректора департамента ЖКХ Виталий Кузнецов уполномочил депутата, заместителя директора ДЖКХ Александра Репина подписать 900 договоров с управляющей фирмой «Місто для людей - Миколаїв» на обслуживание многоквартирных домов Николаева.