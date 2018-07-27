Директор ДЖКХ Николаева Палько досрочно выйдет из отпуска – поручили разобраться с конкурсом по управляющим компаниям

Директор департамента ЖКХ Николаевского городского совета Андрей Палько досрочно выходит из отпуска, чтобы лично разобраться с конкурсом по управляющим компаниям, в котором победила фирма «Місто для людей - Миколаїв».

Об этом стало известно в пятницу, 27 июля в ходе заседания исполнительного комитета.

Так, данный вопрос поднял член исполкома Владимир Тимошин, который поинтересовался может ли чиновник выйти из отпуска ранее запланированного.

— С 1 августа у меня заканчивается отпуск. Я согласен выйти раньше из отпуска и разобраться с этим вопросом, так как все сотрудники департамента ЖКХ попадают под прицел. Всем известно про кражу жесткого диска у секретаря комиссии..., — отметил Палько.

В частности член исполкома Владимир Тимошин попросил дать протокольное поручение от исполкома по отзыву Палько из отпуска, чтобы он разобрался с конкурсом по определению управляющих компанией, победу в котором одержала фирма «Місто для людей - Миколаїв», созданная за три недели до начала конкурса.

Владимир Тимошин (слева) Татьяна Казакова (слева)

При этом секретарь Николаевского горсовета Татьяна Казакова отметила, что в этом нет необходимости, так как ранее сессия приняла подобное решение и оно на порядок выше, чем решение исполкома.

— 1 число это среда, хочет Андрей Николаевич выйти в понедельник пусть выходит на работу, давайте отзовем его с понедельника, — подытожил мэр.

Также директору департамента ДЖКХ дали две недели на то чтобы он разобрался с конкурсом и на следующем исполкоме доложил о результатах.

В итоге Андрей Палько отметил, что сам не может отозвать себя и попросил мэра дать протокольное поручение отделу кадров подготовить распоряжение о досрочном выходе из отпуска.

Напомним, ранее Николаевский городской голова Александр Сенкевич отстранил директора департамента ЖКХ Палько от должности и назначил в отношении него служебную проверку. Сенкевич говорил, что директор департамента ЖКХ Андрей Палько не справляется со своими обязанностями и его необходимо заменить. Затем служебное расследование в отношении Палько завершили, и мэр Николаева восстановил его в должности директора департамента ЖКХ.

При этом, директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета Андрей Палько считает проверку, которую провели в его ведомстве, однобокой и готов будет подать в суд, если его пояснения по факту проверки не будут приняты.

В ходе служебной проверки в отношении директора департамента ЖКХ Андрея Палько были выявлены некоторые нарушения разного характера, однако окончательное решение за мэром города Александром Сенкевичем.

Ранее сообщалось, что в пятницу, 13 июля обслуживание домов в двух районах Николаева и Соляных отдали фирме, созданной три недели назад. Теперь жители домов данных районов будут платить 6 гривен за квадратный метр, в то время как остальные конкурсанты предлагали цену меньше чем 4 гривны.

В частности, городской голова Николаева Александр Сенкевич заявил, что победа в конкурсе на обслуживание домов в трех микрорайонах ООО «Місто для людей – Миколаїв» стала для него сюрпризом, однако после общения с руководством департамента ЖКХ вопросов к фирме у него не осталось.

По состоянию на 16 июля заместитель директора департамента ЖКХ Александр Репин подписал все договоры с компанией «Місто для людей - Миколаїв», которая выиграла конкурс на обслуживание многоквартирных домов.

В частности, городской голова Николаева Александр Сенкевич подписал решение об отстранении Александра Репина от занимаемой должности на время проведения проверки конкурсной комиссии по назначению управляющей компании и обращения депутатов в правоохранительные органы по факту превышения полномочий.