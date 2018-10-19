Мэр Николаева отметил благодарственными письмами патрульных, которые задержали банду воров люков

Николаевский городской голова Александр Сенкевич вручил благодарственные письма патрульным полицейских, которые задержали банду, подозреваемую в воровстве люков.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Напомним, ночью в среду, 17 октября, патрульные задержали мужчин, которые вероятно воровали металлические крышки люков.

По его словам, у него складывается впечатление, что в последнее время Николаев пытаются выставить в дурном свете, с помощью участившихся случаев вандализма.

- У нас в последнее время увеличилось количество поломанных скамеек, уничтоженных урн, сожжённых баков для вывоза ТБО и других вещей, которые происходят и о которых, благодаря средствам массовой информации, все узнают и у них составляется вот эта картина города вандалов. Города, который сам по себе направляется в какое-то небытие, - сказал мэр.

После Сенкевич напомнил о ситуации, в которой николаевец с ребёнком на руках упал в люк, и поблагодарил патрульных, которые задержали предполагаемых воров. Также он попросил о встрече с человеком, который сообщил в полицию о ворах.

- Это не просто финансовая проблема, которая ложится на город, это очень большая опасность для жизни николаевцев. Я благодарю вас за то, что вы сделали эту работу. Я хочу, чтобы вы помогли мне встретиться с тем человеком, который оповестил вас об этом автомобиле, об этих ублюдках. Я обязательно встречусь с этим человеком здесь и точно так же вручу ему благодарность и маленькое финансовое вознаграждение от себя лично. Спасибо вам за то, что вы делаете. Знайте, что для николаевцев это очень важная работа, - обратился к инспекторам он.

Полицейский 1 взвода 2 роты 4 батальона УПП в Николаевской области рядовой полиции Владислав Ганич Инспектор 1 взвода 2 роты 4 батальона УПП в Николаевской области лейтенант полиции Юлия Брынзак Полицейский 1 взвода 2 роты 4 батальона УПП в Николаевской области старший сержант полиции Станислав Паламарчук

Патрульным вручили благодарственные письма за плодотворную работу по обеспечению общественного порядка и безопасности в Николаеве, принятие своевременных мероприятий по выявлению и предупреждению преступлений, и образцовое выполнение служебных обязанностей.

Как известно, ранее возле Николаева вандалы сломали поклонный крест и выбросили его в поле. А только в октябре ночью в центре Николаева вандалы разгромили восемь скамеек и несколько урн, а другие разбили стеклянную остановку в Кульбакино.