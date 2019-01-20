Николаевский суд признал незаконным бездействие мэра Сенкевича при выдаче доверенности Исакову для обжалования договоров с МДЛМ

Александр Сенкевич В понедельник, 14 января, Николаевский окружной административный суд признал противоправным бездействие мэра Александра Сенкевича относительного того, что он не выполнял решение городского совета о выдаче доверенности депутату Сергею Исакову для подачи иска в суд, для обжалования победы «Місто для людей Миколаїв» в конкурсе по управлению многоквартирными домами.

Об этом на своей странице Facebook написал депутат Сергей Исаков, прикрепив соответствующее решение суда.

«Суд принял решение: «Признать противоправным бездействие Николаевского городского головы Сенкевича Александра Федоровича относительно невыполнения решения Николаевского городского совета от 17.07.2018 №40/9 в части выдачи Исакову Сергею Михайловичу доверенности, которой городской совет уполномочил Исакова Сергея Михайловича от имени горсовета проводить определенные им действия», - процитировал депутат решение суда.

В частности, суд принял решение взыскать за счет бюджетных ассигнований исполнительного комитета Николаевского горсовета в пользу Исакова судебные расходы в сумме 704 гривен.

Депутат Исаков в суде проинформировал, что 17 июля 2018 года на 40-1 сессии горсовета депутаты приняли решение о выдачи ему доверенности, чтобы обжаловать в суде договора между департаментом ЖКХ и ООО «Місто для людей Миколаїв». Такое решение поддержали 33 депутата, и мэр Сенкевич. 30 июля решение вступило в силу, однако доверенность депутату выдали только 26 сентября, что «практически сделало невозможным обжалование в судебном порядке 878 договоров о предоставлении услуг по управлению многоквартирными домами в Николаеве», ведь «Місто для людей – Миколаїв» с 1 сентября 2018 года фактически начало выполнять эти договора.

При этом, суд не учитывал доводы ответчика - мэра Александра Сенкевича о нарушении регламента принятия решения, так как предметом иском является бездействие Сенкевича, а не правомерность самого решения.

Напомним, что 13 июля обслуживание домов в двух районах Николаева и Соляных отдали фирме, созданной за три недели до начала конкурса. Теперь жители домов данных районов будут платить 6 гривен за квадратный метр, в то время как остальные конкурсанты предлагали цену меньше чем 4 гривны.

По состоянию на 16 июля заместитель директора департамента ЖКХ Александр Репин подписал все договоры с компанией «Місто для людей - Миколаїв», которая выиграла конкурс на обслуживание многоквартирных домов.

Как известно, 19 июля городской голова Николаева Александр Сенкевич подписал решение о создании временной комиссии, которая проверит законность действий замдиректора департамента ЖКХ Александра Репина в ходе конкурсной комиссии по назначению управляющей компании. В частности в этом решении значится, что на время проверки Репина отстранят.

Бывший директор департамента ЖКХ Андрей Палько заявил, что конкурс прошел с нарушениями и отметил, что Александр Репин не имел права самовольно подписывать договоры с управляющей компанией без утверждения исполкома.

Позже 29 августа члены исполнительного комитета Николаевского городского совета поддержали решение об обращении в суд с иском об отмене результатов конкурса на управляющую компанию. Однако Александр Сенкевич единственный проголосовал против этого. Позже суд оставил «без движения» иск горсовета на результаты конкурса, в котором победила компания «Місто для людей — Миколаїв». После чего члены исполкома в телефонном режиме голосовали за доработанный проект решения, однако голосов не хватило.

При этом, во второй раз спустя неделю голосов опять же не хватило.

Временная контрольная комиссия, созданная для проведения проверки и выявления возможных фактов нарушений, которые были допущены во время проведения конкурса по назначению управляющего для многоквартирных домов в Николаеве, единогласно проголосовала за решение, что конкурсный отбор был незаконным.

Ранее управление аппарата Николаевского горсовета обратилось к силовикам, чтобы те проверили итоги конкурса на управляющую компанию.

Отметим, что компания «Місто для людей - Миколаїв» была признана Николаевским окружным административным судом законным победителем конкурса по выбору управляющей компании, когда ЖКП «Південь» подал иск по обжалованию приказа Департамента ЖКХ №77 от 01.06.2018 об объявлении конкурса по назначению управляющего многоквартирных домов в Николаеве.

Ранее сообщалось, что депутаты Николаевского горсовета поддержали обращение в суд для обжалования результатов конкурса по назначению фирмы «Місто для людей Миколаїв» управителем многоквартирных домов города Николаева. Также депутату Сергею Исакову предоставили доверенность от имени Николаевского горсовета представлять их в суде любой юрисдикции.

При этом Николаевский окружной административный суд признал незаконным и отменил решение сессии Николаевского городского совета, которым временно отстранили от должности замначальника департамента жилищно-коммунального хозяйства Александра Репина.