Об изменениях в адвокатуре Николаевской области

С января нынешнего года ваши интересы в суде может представлять только адвокат. Адвокатура монополизировала право представительства интересов клиента в суде, а вместе с правом получила новые обязанности и ответственность. Юристы без свидетельства о праве на адвокатскую деятельность в суде ваши права защитить уже не сможет.

Адвокатура, с принятием в 2012г. нового закона «Про адвокатуру и адвокатскую деятельность» постепенно становится базисным институтом в защите прав граждан. Ранее, сталкиваясь с государственным обвинением, гражданин был противопоставлен системе правоохранительных органов созданной, финансируемой, поддерживаемой государством. Защита была фактически подчиненной институтам обвинения. Адвокат, зачастую мог только просить смягчение неотвратимого наказания фактически назначенного следственными органами задолго до суда и попросту вводимого в действие приговором или решением суда. Ярким образчиком этого жанра взаимоотношений государства и человека был суд над Героем Украины, поэтом Василием Стусом, именем которого сегодня названа улица в Одессе, на которой расположен Малиновский суд. В этом судебном процессе, защита, представленная В. Медведчуком сводилась к полному одобрению обвинения.

Сейчас, деятельность института адвокатуры систематизирована специальным законом и негосударственной, некоммерческой профессиональной организацией, объединяющей всех адвокатов Украины - Национальной Ассоциацией Адвокатов Украины. НААУ занимается и защитой прав адвокатов и обеспечивает высокий профессиональный уровень адвокатов. Только квалификационно-дисциплинарные комиссии в составе НААУ принимают экзамены у соискателей на получение статуса адвоката, только НААУ является распорядителем единого реестра адвокатов Украины. Только НААУ следит за соблюдением адвокатами норм повышения квалификации соблюдения правил адвокатской этики и только НААУ и ее органы исключают адвоката из реестра или приостанавливают действие его свидетельства.

Одной из основных целей адвокатуры остается выход на равенство прав и полномочий обвинения и защиты в уголовном процессе. Этого сложно достичь, так как обвинение обеспечивается и поддерживается государством, а защита противостоит в лице гражданина и его адвокатов. До реального процессуального равенства прав еще далеко, тем не менее, усиление адвокатуры происходит при одновременной потере значительной части полномочий органами прокуратуры (с началом деятельности ДБР прокуратура полностью утратила полномочия расследования уголовных производств).

Попытку контролировать адвокатуру предпринял и П.Порошенко, подав в Верховную Раду Украины свой законопроект №9055 против которого выступило адвокатское сообщество и который на данные момент не принят.

26 января состоялась конференция адвокатов Николаевской области. Кроме цифр, изложенных ниже, характеризующих работу адвокатуры за 2018г. замечу, что адвокатура стала более системной, и открытой. Информацию про каждого адвоката можно найти в Едином реестре адвокатов Украины.

Сегодня в Николаевской области 923 действующих адвоката. Органом адвокатского самоуправления является Рада адвокатов в Николаевской области в составе 13 человек под руководством Вячеслава Антипченко и заместителей руководителя Алексея Ютовца и кандидата юридических наук Дмитрия Бараненко.

Статус адвоката налагает особые требования и по процессуальным действиям в отношении самих адвокатов. При обыске в рабочем помещении адвоката и при задержании обязательно должен присутствовать член Рады адвокатов. В Николаевской области выезжают на обыски у адвокатов Алексей Ютовец, Владимир Демида (голова комитета защиты прав адвокатов), Евгений Павлович, Олег Кирюхин.

Законодательно введена и действует ответственность должностных лиц за непредставление ответа на запрос адвоката. Так в 2018г. членом Рады адвокатов Олегом Кирюхиным направленно 18 запросов должностным лицам про подачу ими пояснений о непредставлении ответов на адвокатские запросы. В отношении 11 лиц составлены протоколы про административные правонарушения по ч.5 ст.212-3 КУпАП и переданы в суд ( в том числе в отношении одного из заместителей руководителя патрульной полиции Николаевской области). К административной ответственности привлечены председатель Веселиновского поселкового совета, председатель Березнеговатской районной гос. администрации, ряд руководителей предприятий разных форм собственности.

Статус адвоката налагает и ряд обязанностей по оплате обязательных взносов в НААУ. За 2018г. член Рады адвокатов Виктор Герцун подготовил и вынес на рассмотрение Рады около 100 дел на адвокатов не вовремя оплативших взносы. По 46 из них направлены обращения в КДК Николаевской области, 31 адвокат привлечен к дисциплинарной ответственности, 20 из них вынесено предупреждение, 11 адвокатам приостановлено действие адвокатского свидетельства на срок от 3 месяцев до 1 года.

С избранием нового руководства областной адвокатуры в сентябре 2017г. улучшилось материально – техническое обеспечение органов самоуправления адвокатуры. Приобретено 3-х этажное здание для Рады адвокатов и КДК на Проспекте Центральном 83/9, полностью укомплектовано необходимым оборудованием и мебелью. Создан архив. Под руководством заместителя руководителя Рады Алексея Ютовца готовится постоянная выставка по истории адвокатуры Николаевской области. Евгений Павлович обеспечивает ведение сайта http://radaadvokatov.com.ua/

КДК адвокатуры Николаевской области (председатель Юрий Сторчеус) рассмотрела за год 100 дисциплинарных производств в отношении адвокатов. За год в КДК поступило 290 заявлений на сдачу экзамена на получение свидетельства. 247 человек сдали экзамен.

При организационной поддержке Оксаны Балацкой проводятся лекции и семинары являющиеся обязательными для повышения квалификации адвокатов.

Сергей Панченко возглавляет комитет по морскому праву, является организатором профессиональных конкурсов среди выпускников юридических факультетов.

Анна Надточиева работает в комитете по этике Рады, Нонна Надич, работает в комитете защиты прав адвокатов, готовят материалы по рассмотрению нарушений правил адвокатской этики.

Павел Репешко и Виталий Волчо представляют Николаевскую область в Раде адвокатов Украины и в Высшей квалификационно – дисциплинарной комиссии адвокатуры.

Конференция адвокатов Николаевской области 26 января 2019г. подтвердила сплоченность адвокатов региона, становление адвокатуры как одного из фундаментальных институтов защиты прав человека.