В Николаеве ещё четыре школы закрыли на карантин

В Николаеве со вторника, 5 февраля, закроются на карантин ещё четыре школы.

Об этом сообщают в отделе информационного обеспечения департамента городского головы.

Так, с 5 февраля будет приостановлен учебный процесс в школах №18, 21, 43. Кроме того, на вынужденные каникулы пойдут ученики 10-х, 11-х классов морского лицея.

Учебный процесс возобновится с момента улучшения ситуации, связанной с заболеваемостью детей гриппом и ОРВИ.

Напомним, что 28 января в 13 средних школах Николаева приостановлен учебный процесс до 1 февраля включительно. При этом, на следующее утро к перечню школ добавилась еще одна - №10. 29 января, в еще 17 учебных учреждениях города Николаева объявили карантин из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом. При это в горздраве отмечают, что эпидемии гриппа и ОРВИ нет.

С 31 января образовательный процесс приостановили еще в 10 учебных учреждениях. А с 4 февраля в 53 школах Николаева карантин продлили.