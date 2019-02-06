Мысли_вслух: Расторгать договора с УК «Город для людей - Николаев» должны сами собственники многоквартирных домов?

Суд и местный филиал АМКУ признали незаконным конкурс по отбору управляющих компаний для жилого фонда города Николаева. Это, наверное, хорошо. Но значит ли это, что компания-победитель конкурса больше не имеет права обслуживать жилфонд?
Я далеко не юрист, но думаю, что ответ на поставленный вопрос отрицательный. Да, оба принятых решения о незаконности конкурса являются основанием для расторжения договора с признанной победителем компанией "Город для людей - Николаев". Но, по решению конкурса было пописано более 900 договоров. И каждый из них, как я понимаю, должен быть расторгнут в судебном порядке.
Но кто должен выступать стороной, которая будет инициировать расторжение договора? Как известно, все договора были заключены от имени жителей домов депутатом от "Самопомощи" Александром Репиным. При этом, исходя из текста самого договора, действовал Репин от имени совладельцев. Получается, что стороной для расторжения договора должны быть сами совладельцы многоквартирных домов, для которых нашли УК.
При таком раскладе кто-то верит в то, что николаевцы в скором времени прекратят сотрудничество с "Городом для людей - Николаев"? Я – нет. Мне ну очень сложно представить, как несколько сотен человек выбирают голосованием представителя, а потом через суд расторгают договор. Почему? Потому что именно отсутствие желания самоорганизоваться стало причиной несоздания ряда ОСМД. Люди просто не смогли договориться.
Хотя, с другой стороны, толчком для действия жителей города может стать платежки по 400 гривен от УК, которая, как можно почитать в соцсетях (страничка компании не в счет) и увидеть собственными глазами в некоторых дворах города, практически бездействует.