Мысли_вслух: Расторгать договора с УК «Город для людей - Николаев» должны сами собственники многоквартирных домов?

Суд и местный филиал АМКУ признали незаконным конкурс по отбору управляющих компаний для жилого фонда города Николаева. Это, наверное, хорошо. Но значит ли это, что компания-победитель конкурса больше не имеет права обслуживать жилфонд?

Я далеко не юрист, но думаю, что ответ на поставленный вопрос отрицательный. Да, оба принятых решения о незаконности конкурса являются основанием для расторжения договора с признанной победителем компанией "Город для людей - Николаев". Но, по решению конкурса было пописано более 900 договоров. И каждый из них, как я понимаю, должен быть расторгнут в судебном порядке.