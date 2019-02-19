Николаевская полиция уже семь месяцев расследует дело об эвтаназии бездомных собак на КП «Центр защиты животных»

Фото: Архив В Николаеве следователи Главного управления Нацполиции Украины в Николаевской области уже семь месяцев расследуют факт эвтаназии собак на коммунальном предприятии «Центр защиты животных».

Об этом идёт речь в ответе на запрос журналиста «Преступности.НЕТ».

Напомним, что в середине июля на коммунальном предприятии «Центр защиты животных» усыпили 70 собак. Тогда директор КП Александр Голобродский заявил, что такое решение было связано с агрессивным поведением и дефектами психики у животных.

В тот же день на территории «Центра защиты животных» произошли столкновения между его работниками и общественностью. После чего в Ингульский отдел полиции обратился работник центра с сообщением о том, что его облили зеленкой.

После в полиции по заявлению общественной организации «Феникс» открыли уголовное производство по признакам части 3 статьи 299 Уголовного Кодекса Украины («Жестокое обращение с животными»), санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.

Сейчас в полиции сообщают, что окончательное решение по уголовному производству ещё не принято. Никому о подозрении не сообщали.

«Досудебное расследование продолжается, принимаются меры по установлению фактических обстоятельств совершенного правонарушения», - говорится в ответе на запрос.

Как известно, по результатам социологического исследования об отношении горожан к проблеме бездомных животных, николаевцы практически одинаково проголосовали за безвозвратный отлов и ОСВ (Отлов-стерилизация-возврат). При этом, согласно результатам опроса, проведенного ОО «Центр аналитических исследований», проблема бездомных собак волнует всего 2,9% горожан.

В то же время ИА «Украинская Медиа Группа» (интернет-издания «Преступности.НЕТ» и «NikLife») подготовила инфографику, на которой отображено отношение каждого депутата Николаевского горсовета к вопросу эвтаназии.