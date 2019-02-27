Украина отказалась от участия в Евровидении-2019

Украина не будет отправлять своего представителя на международный песенный конкурс Евровидение в 2019 году.

Об этом сообщает «Суспільне».

Согласно сообщению, общественное телерадиовещание могло бы выбрать любого исполнителя не из числа участников Национального отбора, однако от такой альтернативы оно отказалось, с уважением относясь к выбору зрителей в Национальном отборе.

Поэтому в ситуации неподписания договора об участии в Евровидении с победителем телерадиокомпания поочередно обратилась к финалистам, занявших второе и третье место по результатам Национального отбора. Однако те отказались от участия.

«Конкурс – это возможность для каждой страны заявить о себе на международной арене, а для каждого исполнителя – выступить послом своей страны и получить поклонников во всем мире. Но Национальный отбор-2019 обнаружил и привлек внимание общества к системной проблеме музыкальной индустрии в Украине: связей артистов с шоу-бизнесом на территории государства-агрессора, которые и на 5-м году военного конфликта все еще остаются очень тесными. Для части общества этот факт приемлемый, в остальной части вызывает возмущение и неприятие», - пишет «Суспільне».

При этом, общественное вещание считает нужным начать общественный диалог в формате ток-шоу, форумов и обсуждений с участием ведущих экспертов сферы для формулирования позиции украинского общества к этой проблеме, а также выработки предложений к проекту закона Украины, который мог бы урегулировать ситуацию с сотрудничеством украинских артистов с государством-агрессором на будущее.

Напомним, что певица MARUV, которая заняла первое место на Нацотборе «Евровидения-2019», заявила, что её заставляют отказаться от участия в конкурсе. После стало известно, что она не будет представлять Украину на «Евровидении-2019».

Также отказалась представлять Украину на международном конкурсе Евровидение-2019 Группа Freedom Jazz. После чего, группа KAZKA отказалась от участия в Евровидении.

Сегодня от участия в конкурсе отказалась и группа Brunettes Shoot Blondes, хотя официального предложения от НСТУ им не поступало.