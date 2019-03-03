Горсовет должен утвердить договор поручительства, чтобы в Николаеве появились новые 23 автобуса, – мэр Сенкевич

Для того чтобы в Николаеве появились 23 автобуса «МАЗ», которые город приобрел за 73 миллиона гривен, путем подписания договора лизинга, необходимо чтобы депутаты горсовета на сессии уполномочили директора КП «Николаевпасстранс» Алексея Ушакова на подписание договора поручительства.

Об этом городской голова Николаева Александр Сенкевич сообщил в эфире программы «Добрый вечер» на телеканале «НИС-ТВ».

Изначально ведущий программы попросил мэра прокомментировать публикацию издания «Наші гроші», в которой речь идет о том, что город переплатил 22% на покупке автобусов, то есть покупка на самом деле обойдется городу 93,5 миллиона гривен. В свою очередь, мэр Сенкевич отметил, что «для того, чтобы делать какие-то расследования нужно иметь хотя бы небольшую компетентность: что такое лизинг, как он работает, что такое договор лизинг и почему в нем прописываются все проценты до окончания лизинговых условий».

Так, он объяснил, что лизинг – это покупка автобусов в кредит и в договоре прописываются определенные проценты. Кроме процентов, договор лизинга подразумевает деньги на страхование объекта лизинга и вопросы технического обслуживания.

— То есть вы покупаете не просто автобусы, вы покупаете объект лизинга, который принадлежит лизингодателю. Автобусы на протяжении всего времени будут находиться в собственности компании Ексимлизинг, эта компания фактически оплачивает эти автобусы, она должна быть уверена, что объект лизинга – автобус, застрахован и если с ним что-то произойдет, она могла бы его реализовать. И это все обязательные платежи, которые пишутся в договоре. Если взять и разделить сумму конечного договора понятно, что будет с переплатой, - пояснил Сенкевич.

Также Сенкевич напомнил, что проводился конкурс по выбору лизингодателя, по итогам которого была выбрана компания Ексимлизинг, которая из 18% годовых вернет Николаеву 8% через государство Беларусь, потому что автобусы «МАЗ» их производства. После этого была определена компания поставщик - «Автек».

— Сегодня есть лизингодатель – это компания Ексимлизинг. Есть компания Автек – поставщик автобусов, они уже готовы. А там (в публикации Наші гроші, - ПН) сравнивают какие-то автобусы, которые купили в России в рублях дешевле, чем в Николаеве. Во-первых, проверьте, как покупают в Украине, проверьте цены поставщика, проверьте комплектацию. Потому что те автобусы, которые поставлялись в Россию по одной цене, это не такие как у нас. Наши будут с кондиционерами, потому что у нас очень жаркий климат, и мы хотим, чтобы николаевцы ездили в общественном транспорте не как селедки потные. Поэтому нужно ответственно относиться к информации, - отметил Сенкевич.

На уточняющий вопрос журналиста, когда же в городе будут эти автобусы, Сенкевич заявил, что есть одна проблема – утверждение на сессии горсовета договора поручительства.

— Остался последний шаг, нужно собрать сессию, проголосовать и уполномочить директора на подписание договора поручительства. Он подписывает его и в двухнедельный срок после подписания договора, эти автобусы будут в Николаеве, - акцентировал внимание мэр.

При этом он отметил, что есть сомнения в проведении сессии, которая запланирована на 7 марта, так как многие депутаты могут попросту не прийти на заседание, а не потому что как некоторые могут подумать, что мэр боится ее проводить в связи с недавними событиями в городе.