Мэр Николаева хочет встретиться с Президентом Зеленским, чтобы обсудить финансирование капремонта Варваровского моста

Городской голова Николаева Александр Сенкевич хочет встретиться с Президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы обсудить финансирование капитального ремонта Варваровского моста.

Об этом он сообщил во вторник, 11 июня, во время общения с журналистами после сессии горсовета.

— Я очень уже хочу встретиться с новым Президентом и ожидаю решения вопроса. Проект - это ничего. Для того, чтобы делать проект, нужно понимать, какой будет объем финансирования, и нужно понимать тип работ. У нас нет задачи просто сделать бумажку за 5 или 15 миллионов, которую потом всем нам можно будет подкладывать под кофе. Мы хотим сделать полноценный, комплексный проект, - сказал Александр Сенкевич.

В частности. Александр Сенкевич сообщил, что в ближайшее время будет объявлен новый тендер по разработке проектной документации реконструкции моста. Также он добавил, что ремонт обойдется в не менее 1,3 миллиарда гривен.

— Без понимания того, где мы будем брать эти деньги, и без понимания на государственном уровне о том, что это важный вопрос, который касается жизнедеятельности страны, мы с вами можем наделать этих проектов хоть 100 штук, но мост так и останется мостом, который есть сегодня, - отметил мэр.

К тому же, Александр Сенкевич ожидает, что в ближайшее время «вся эта кутерьма вокруг выборов в Верховную Раду закончится и начнутся рабочие моменты».

— Мы поедем туда с нашими проектными наработками, в том числе с пониманием того, где мы будем брать деньги для реконструкции моста. Кроме того, вопрос реконструкции моста может касаться и кредитных денег, а именно китайских, японских компаний и прочего. Этот вопрос без Министерства финансов, без Минрегионбуда, конечно же, мы никак не решим, - подытожил мэр.

Напомним, что в результате комплексного обследования Варваровского моста выяснилось, что его состояние является крайне критическим и требует безотлагательного ремонта. После чего депутаты Николаевского горсовета решили обратиться в Мининфраструктуры с просьбой профинансировать реконструкцию Варваровского моста и уже собирались 1 октября ограничить движение по нему для большегрузов. Также в Мининфраструктуры обратились Николаевские нардепы. Позже в бюджет Николаева на 2018 год «заложили» 5 миллионов гривен на проект ремонта моста.

В тоже время, в городском бюджете Николаева нет денег на реконструкцию или капитальный ремонт Южнобугского моста (бывший Варваровский мост), после изготовления проектно-сметной документации по реконструкции мэр Николаева Александр Сенкевич намерен выходить на центральную власть с просьбой о полном финансировании работ.

В частности, губернатор Николаевской области Алексей Савченко предложил отдать Варваровский мост на баланс «Укравтодора».

Как известно в мае 2018 года департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета по результатам объявленных торгов избрал киевскую фирму «Союзтранспроект» разработчиком проектно-сметной документации по капитальному ремонту Южнобугского моста.

Однако, по истечению сроков договора стало известно, что «Союзтраспроект», которая согласна была предоставить свои услуги за 3 миллиона 779 тысяч гривен, так и не разработала проект по капремонту моста. Из-за чего ДЖКХ должен был оштрафовать подрядчика и разорвать с ним договор.

В связи с этим, 21 января 2019 года чиновники объявили новый тендер, стоимость работ они оценили в 5 миллионов гривен. Однако на торги никто не подался, поэтому тендер отменили. Аналогичная ситуация был и с тендером по разработке проектной документации, который объявили 6 февраля.

В третий раз, департамент ЖКХ 15 марта объявляет новый тендер на разработку тендерной документации по капремонту Варваровского моста, однако предположительная стоимость работ возросла в четыре раза, до 19 миллионов 800 тысяч гривен.

Позже, ДЖКХ Николаева отменил торги на проект ремонта Варваровского моста, где могла победить фирма, не выполнившая работы в прошлом году.

В частности, прокуратура хочет взыскать 725 тысяч гривен с подрядчика, который не спроектировал ремонт Варваровского моста.