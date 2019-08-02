«Можем рассчитывать на весну 2020 года», – мэр Николаева считает, что Евтушенко поторопился, пообещав новые троллейбусы уже осенью

Иллюстрация Директор КП «Николаевэлектротранс» Владимир Евтушенко поторопился с заявлением о том, что новые троллейбусы, которые город планирует купить за кредитные средства ЕБРР, николаевцы могут увидеть на улицах уже в сентябре-октябре этого года.

Об этом в эфире программы «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ заявил мэр Николаева Александр Сенкевич.

Так, он отметил, что на данный момент еще даже не подписан договор с банком, а также процедура объявления тендера на закупку троллейбусов и их изготовление займет около полугода. Поэтому автобусы в город могут появиться лишь весной 2020 года.

— Троллейбусы мы вряд ли получим осенью. Даже если, кредитный комитет 20 августа одобрит нам линию, даже если мы объявим торги международные, это еще два месяца. Эти троллейбусы, это не гречка, которую можно насыпать 5 килограмм и пойти на кассу. Это изделия, которые готовятся под конкретный тендер. Фактически имея объявленную покупку, производитель, который выиграет, должен их изготовить, а я думаю, что это не менее трех месяцев. К тому же, мы объявляем тендер и хотим получить 20 троллейбусов с автономным ходом, вы помните, что в рамках этого проекта, мы должны сделать троллейбусную линию до кольца на Жукова в Корабельном районе, чтобы троллейбусы подъезжали туда, снимали свои рога и на автономном ходе шли до завода Океан, или до Галициновки. Фактически оптимизм Евтушенко я разделяю, но прагматик Сенкевич говорит, что мы можем рассчитывать на весну следующего года, - заявил мэр.

При этом, он подтвердил слова Евтушенко о том, что планируется пустить троллейбусы и в Варваровку.

— Я оцениваю эту историю очень позитивно, потому что этот вопрос мы осуждали совместно с представителями ЕБРР, где озвучивалось два дополнительных направления: Корениха и Варваровка, и направление Матвеевка. Фактически идея в том, чтобы улицу Большая Морская, которая является односторонней, до улицы Пушкинской продолжить движения троллейбуса для выхода на мост, и там где у нас есть церковь в Варваровке, дотянуть до нее и сделать разворот, - сообщил Александр Сенкевич.

Напомним, что на исполком Николаевского городского совета уже трижды выносился вопрос повышения стоимости проезда в элеткротранспорте до 5 гривен. Однако он каждый раз или переносился, или его попросту не согласовывали. На это есть несколько причин: члены исполкома уверенны, что сразу после утверждения этого решения, маршрутчики тут же попросят повысить тариф на проезд и им. Второй момент, который не устраивает членов исполкома, это то, что доход предприятия от повышения стоимости проезда не сильно увеличится, в отличии от компенсации КП из городского бюджета. Также, всех не устраивает, что электротранспорт дублирует маршрут маршрутных такси из-за чего горожане попросту откажутся от этого вида транспорта и пересядут на коммунальные автобусы или маршрутки, от чего выручка станет еще меньше.

При этом, 2 августа, стало известно, что Николаев может не получить кредитные средства Европейского банка реконструкции и развития на закупку 60 новых троллейбусов, если не повыситься стоимость проезда на КП «Николаевэлектротранс».