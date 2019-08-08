Николаевские патрульные наградили таксиста, который помог задержать двоих подозреваемых в ограблении церкви

Утром в четверг, 8 августа, начальник управления патрульной полиции в Николаевской области Виталий Данила наградил таксиста, который помог в поимке парней, подозреваемых в ограблении церкви.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как известно, в центре Николаева 6 августа в районе «Сити-Центра» спецназ полиции и патрульные задержали двух подозреваемых в краже из церкви аудиоаппаратуры и иконы.

«Торжественным построением начался сегодняшний день. Управление патрульной полиции в Николаевской области посетил Владимир Борисович, водитель такси, который помог патрульным задержать злоумышленников, которые, вероятно, совершили кражу имущества одной из церквей Николаева», – говорится в сообщении.

«Начальник управления Виталий Данила отметил Владимира Борисовича памятными подарками и благодарностью за активную гражданскую позицию, проявленную бдительность и помощь в задержании злоумышленников», – добавили в патрульной полиции.

Напомним, как 19 января в районе села Зайчевское у грузовика оторвался прицеп и врезался в легковой автомобиль, в котором ехали муж, жена и их ребенок. После ДТП автомобиль загорелся, семью удалось спасти, женщину и ребенка доставили в больницу. Позднее стали известны имена николаевцев, которые спасли семью из горящей машины.

Позже глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко 24 января вручила братьям Умуду и Сабиру Шириновым, которые спасли жизни херсонской семье, знаки отличия «Крест Святого Николая». А в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области сообщили, что предложат кандидатуры братьев Шириновых для участия в акции «Герой-спасатель года».