Как районная полиция рейдерам помогала. «Бесплатно».

Вести с полей пестрят новостями о захватах урожаев фермеров. Стоит ли в стороне полиция при земельных спорах? Нет. Очень даже участвует на стороне одной из сторон. И частенько пытается помешать законным владельцам земли убирать урожай.

Как это работает? Допустим, есть некое фермерское хозяйство, назовем его условно - «Василек», голова этого хозяйства обращается в полицию, о том, что якобы при уборке урожая с соседнего участка собрали урожай и с кусочка их поля. Полиция, по приказу скандально известного начальника райотдела (назовем его условно – Бараковский) немедленно выезжает на поле, становится на сторону жалобщика и следователь задерживает (наверно бесплатно?) грузовую фуру с зерном. Следователь обращается в суд и суд первой инстанции арестовывает грузовик. Следствие по таким делам может длиться годами. А грузовик все это время будет обездвижен. В разгар уборки урожая. Зерно гниет. Выручки нет. Деятельность блокирована. Незамысловатая схема вырисовывается для «бизнеса» начальника райотдела, ведь так легко заблокировать работу фермера… И обычно фермер вынужден приходить договариваться с полицией о возврате техники, зерна.

В этот раз фермер не пошел договариваться. Апелляционный суд по жалобе адвоката отменил решение районного суда и отказал следователю в наложении ареста и разблокировал транспорт фермера.

А что с полицейскими? Как с гуся вода? Ведь раньше в таких схемках всегда в выигрыше оставался начальник райотдела, начальник следствия да и прокуратура работала в одной спайке… Но эти, сладкие для полицейских времена заканчиваются.

Граждане! Не пользуйтесь заказными услугами коррумпированных полицейских! Все равно проиграете. Да и дороже будет, чем честно защитить свои права.



