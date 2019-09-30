В Николаеве начали подготовительные работы для установки светофоров на перекрестке проспекта Мира и 1-й Линии

В понедельник, 30 сентября, по заказу департамента ЖКХ на углу проспекта Мира и улицы 1-я Линия начались подготовительные работы для монтажа светофорных объектов.

Об этом сообщается на странице ДЖКХ в Facebook.

Как известно, департамент ЖКХ Николаевского городского совета 19 сентября заключил новый договор на строительство светофорного объекта на перекрестке улиц 1-я Линия и проспекта Мира. Договор заключили с фирмой «Коммунальное специализированное монтажно-эксплуатационное управление» на сумму 810 тысяч 565 гривны. Работы подрядчик должен выполнить до 25 октября текущего года.

«Данный перекресток очень проблематичный и опасный для всех участников движения: для транспортных средств это лишние хлопоты и трудности проезда, для пешеходов - реальный риск для жизни и здоровья, и это при наличии пешеходной «зебры». Вскоре, пешеходные переходы здесь станут регулируемыми, - говорится в сообщении.

Запланировано установление 16-ти светофоров - по 8 для пеших участников дорожного движения и автомобилистов. Сейчас на перекрестке устанавливаются дополнительные опоры, работает техника. О запуске объекта в эксплуатацию сообщат дополнительно.

Напомним, что 30 ноября 2017 года, в Николаеве в районе пересечения проспекта Мира и улицы 1-я Линия «Hyundai» сбил на пешеходном переходе женщину с малолетним ребенком.

После чего, патрульная полиция Николаева обратились к секретарю горсовета Татьяне Казаковой с просьбой установить светофоры на участках, где чаще всего происходят ДТП.

Однако, вопрос с установкой светофорного объекта по данному адресу долго не решался, потому что его не согласовывали члены планово-бюджетной комиссии Николаевского городского совета.

В частности, этот вопрос не был принят и в ноябре 2018 года, когда бюджетная комиссия горсовета Николаева не согласовала перераспределение ₴160 миллионов.

Позже, ДЖКХ 7 мая заключил договор с ФОП Антон Северянович Говорун на установку светофора на перекрестке улиц 1-Линия и проспект Мира. Работы должны были выполнить до 12 июля текущего года, за что подрядчик получил бы 1 миллион 73 тысяч 434 гривны.