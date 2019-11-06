В Николаеве на новое оборудование в школьных пищеблоках нужно ₴14 миллионов – комиссия поручила заложить их в горбюджет на 2020 год

Управление образования Николаевского городского совета просит выделить им в 2020 году 14 миллионов гривен на обновление оборудования в пищеблоках 66 школ города.

Об этом речь шла в среду, 6 ноября, в ходе заседания бюджетной комиссии, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Так, секретарь горсовета Татьяна Казакова, которая входит в состав комиссии по проверке питания в школах города, сообщила, что в прошлом году они просили на обновление плит, холодильников и другого оборудования 17 миллионов гривен, однако из этой суммы выделили лишь 3,2 миллиона.

Начальник управления образования Анна Лычко отметила, что на сегодняшний день на выделенные средства провели два тендера - по одному из них уже началась поставка оборудования в пищеблоки, а второй тендер уже отыгрывается в третий раз и 18 ноября должен пройти аукцион.

— На следующий год хотелось бы получить средства из бюджета на обновление оборудования в пищеблоках в том объеме, которого не хватает: 17 – 3 = 14 миллионов, - отметила чиновница.

Депутат Сергей Карцев поинтересовался, каким методом определялось, какие пищеблоки нуждаются в новом оборудовании, на что Анна Лычко сообщила, что письменные предложения подавали директора школ, а также проводился анализ состояния оборудования во всех школах города.

— Было решено направить средства на каждое учреждение образования, чтобы они определили, что им необходимее в первую очередь. Поэтому каждое учреждение получит то или иное оборудование, в зависимости от их заявок, - добавила Анна Лычко.

В итоге, члены бюджетной комиссии рекомендовали департаменту финансов и гороно подготовить бюджетный запрос для формирования бюджета города Николаева на 2020 год, где будут предусмотрены средства на обновление оборудования в пищеблоках, с условием чтобы подход был равномерным.

Напомним, 20 февраля полиция провела 135 обысков в Николаеве, Хмельницком и Одессе по делу о присвоении средств при поставках продуктов для питания николаевских школьников. В полиции предполагают, что махинации с продуктами могли провести, чтобы присвоить 7 миллионов гривен из бюджета.

Из-за скандала с детским питанием, провели рейд по питанию детей в двух детских садах и одной школе Николаева. Также первый вице-мэр Николаева Владимир Крыленко проверил питание в двух школах.

А 27 февраля, в Николаеве проверили две фирмы, которые поставляют продукты питания на коммунально-производственное предприятие по питанию учебных заведений (КОП). К слову, никаких нарушений чиновники мэрии и руководство КОПа не обнаружили.

Напомним, что 16 октября, управление образования Николаевского городского совета объявило торги на организацию питания в детсадах и школах в 2020 году на ₴93,5 миллиона.