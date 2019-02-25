В Николаеве проверили качество питания в двух школах – еда вкусная, а вот оборудование нужно обновлять

В понедельник, 25 февраля, первый вице-мэр Владимир Крыленко совместно с начальником управления гороно Анной Лычко и и.о. директора КОПа Натальей Минько проверили качество питания в двух школах Николаева на Намыве.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Изначально с незапланированной проверкой чиновники мэрии нагрянули в школу №65 по улице Лазурная, 48. В этот момент у детей как раз был обеденный перерыв, и чиновникам удалось пообщаться с учениками. Большинство из них заявили, что еда в столовой им нравиться, и они съедают все порции.

К тому же чиновники проверили состояние пищеблока, также им показали, как хранятся продукты питания – некоторые оборудование устаревшее, но тем не менее никаких нарушений и замечаний не было. В частности, Владимир Крыленко попробовал еду детей. Сегодня школьников кормили мясной котлетой с картофельным пюре. По словам Крыленко котлета была слегка пересолена, а так – все понравилось.

— Замечания к питанию всегда будут. Я попробовал, ничего такого, чтобы были не вкусно или еще что-то, я не выявил. Конечно, если бы у нас было больше денег, мы бы сделали эту столовую лучше. И те холодильники, которым лет 20 – были бы лучше, но в тоже время в нем чисто. Нужно денег добавлять, чтобы столовые были лучше, и мы будем делать все это, - заявил Крыленко.

Владимир Крыленко

Также он отметил, что сегодня он дал поручение КОПу разорвать договора с той фирмой, которая поставляла некачественные продукты.

— Этого подрядчика не может быть в нашем городе, хватит нам этих экспериментов над нами, - отметил первый вице-мэр.

Стоит отметить, что со своим визитом чиновники собирались прийти в школу №57, по улице Лазурная, 46. Однако там уже узнали про визит и к тому же, еда туда поставляется со школы №65, поэтому чиновники поменяли свои планы и приехали в школу №52. На момент приезда, в школе уже начались уроки, поэтому в столовой были только дети льготной категории. На обед в школе сегодня детям давали рисовую кашу, кусочек вареной колбасы, кусочек соленого огурца и четвертинку вареного куриного яйца.

Заведующая пищеблоком Елена отметила, что к ним полиция не заезжала и следственные действия не проводила. К тому же родители учеников и сами дети никогда не жаловались на качество питания. Также Елена заявила, что в школу поставляют хорошее масло.

— Я не знаю, обманывают вас или нет. Если сделали экспертизу значит есть какие-то нарушения. За 4 года работы нареканий на поставку продуктов не было. Родители говорят, что их устраивает питание детей, - отметила заведующая пищеблоком.

Директор школы №52 Елена Сергиенко

Ее слова подтвердила и директор школы Елена Сергиенко. К тому же она добавила, что в школе проводиться опрос по поводу качества питания, по результатам которого и детей и родителей все устраивает. Также она отметила, что в школу поставляется свежее мясо, из которого потом делается фарш.

Заведущая сообщила, что дети съедают всю порцию, и остатков еды практически нет, редкие случаи, – когда в обед дается рыбная или печеночная котлета, которые дети попросту не любят. Позже первоклашки, к которым чиновники зашли на урок хором заявили, что еда в столовой им нравиться, кроме соленого огурца и жаркого.

Анна Лычко с Владимиром Крыленко опять же попробовали обед и отметили, что это вкусно. Однако, Крыленко добавил, что по вкусу чувствуется, что колбаса стоит 120 гривен за килограмм, вкуснее она были бы если бы закупали за 500 гривен.

Также были нарекания по поводу оборудования, так как оно устаревшее – ему около 40 лет. В частности, Крыленко отметил, что больше месяца не подписывал финплан КОПу, потому что главным замечанием было то, что предприятие тратит только 100 тысяч гривен на обновление оборудования в год, а это примерно обновление 1,5 плит на год. В связи с этим, Крыленко дал поручение руководителю КОПа заняться обновлением оборудования.

Напомним, что 18 февраля в здании Николаевского городского совета сотрудники полиции также провели обыск в департаменте энергетики, энергосбережения и внедрения инновационных технологий.

Позже в полиции уточнили, что обыски связаны с расследованием производства по фактам растраты чужого имущества должностными лицами и средств, выделенных на реконструкцию с термосанации здания образовательного учреждения, капитального ремонта отопления и кровли с утеплением фасада здания спортивной школы. Квалифицировали производство по части 3 статьи 191 («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением») Уголовного Кодекса Украины.

В тот же день обыски провели также в кабинетах заместителей городского головы Юрия Степанца и Александра Омельчука в рамках того же дела. Во время обысков по месту жительства заместителя городского главы Николаева Юрия Степанца полиция изъяла деньги на сумму около 600 тысяч гривен.

Во вторник, 19 февраля стало известно, что на ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» сотрудники Следственного управления ГУ Нацполиции также проводят обыски.

Как известно, 20 февраля полиция провела 135 обысков в Николаеве, Хмельницком и Одессе по делу о присвоении средств при поставках продуктов для питания николаевских школьников. В полиции предполагают, что махинации с продуктами могли провести, чтобы присвоить 7 миллионов гривен из бюджета. После этого, директора коммунально-производственного предприятия по питанию учебных заведений (КОП), где проводили обыски по делу о некачественном питании школьников, Глеба Новоторова с 22 февраля отстраняют от должности на время проведения служебного расследования.

Начальник Главного управления Нацполиции в Николаевской области полковник Александр Анохин заявил, что следственные действия в рамках уголовного производства по факту хищения денежных средств николаевскими чиновниками на поставке продуктов детям проводились еще с 2018 года, и подчеркнул, что действия полиции «были только началом».