«Это было только начало», – начальник полиции Николаевщины об обысках в мэрии и расследовании хищений на питании школьников

Начальник Главного управления Нацполиции в Николаевской области полковник Александр Анохин заявил, что следственные действия в рамках уголовного производства по факту хищения денежных средств николаевскими чиновниками на поставке продуктов детям проводились еще с 2018 года, и подчеркнул, что действия полиции «были только началом».

Соответствующее заявление опубликовано на странице областного управления полиции в Facebook.

«В связи с тем, что средствами массовой информации и представителями общественности начинают распространяться различные трактовки действий правоохранителей, хочу сделать несколько акцентов, чтобы предупредить любые домыслы в дальнейшем. Говорят, развили большую активность и, мол, начали бороться даже с теми нарушениями, которые «испокон веков» существовали себе в Николаеве. Кто-то видит в этом политическую подоплеку, кто связывает это с выборами Президента Украины, кто проводит другие параллели. Даже начинают шутить о том, что обыски в Николаеве нужно анонсировать вроде прогноза погоды - ежедневно, предусматриваются или нет. Со своей стороны должен сказать, что это очень приятно, что общество замечает кропотливую работу правоохранителей», – отметил Анохин.

Также начальник николаевской полиции акцентировал на том, что в участившихся обысках в городе нет политической составляющей.

«Что касается политических инсинуаций некоторых деятелей и представителей местного самоуправления. По моему мнению, не только в полиции, а в вышеуказанных органах местного самоуправления политике не место. Поэтому полиция никогда не обращает внимания, кто и под какими флагами шагает с занимаемой должности. Мы проверяем и требуем, чтобы каждый, кто выполняет свои функции в регионе, добросовестно работал в интересах общества, своего народа и николаевской общины непосредственно. Политические лозунги имеют право на существование, любые партии, не запрещенные действующим законодательством, имеют право на существование, плюрализм мнений и свобода выбора - законное право граждан», – заявил полковник.

По словам Анохина, к обыскам из-за скандала с николаевским КОПом, которые проводились в трех городах, были привлечены 150 следователей. Также он заявил, что «это только начало».

«К сожалению, невозможно исправить все и сразу, например, только по производство по факту присвоения и растраты имущества или завладения им путем злоупотребления служебным положением должностными лицами Николаевского горсовета по детскому питанию в садах и школах - следственные действия проводились еще с прошлого года, проводилось документирование преступной деятельности, получались разрешения на обыски, каждый шаг должен быть согласован и выверен. И в один день 150 следователей были задействованы на проведение 120 обысков в трех городах Украины. Расследование каждого преступления с момента его совершения и до вынесения судебного приговора занимает длительное время. (..) Но немного забегая вперед, скажу, что это было только начало!» – отметил он.

Напомним, что 18 февраля в здании Николаевского городского совета сотрудники полиции также провели обыск в департаменте энергетики, энергосбережения и внедрения инновационных технологий.

Позже в полиции уточнили, что обыски связаны с расследованием производства по фактам растраты чужого имущества должностными лицами и средств, выделенных на реконструкцию с термосанации здания образовательного учреждения, капитального ремонта отопления и кровли с утеплением фасада здания спортивной школы. Квалифицировали производство по части 3 статьи 191 («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением») Уголовного Кодекса Украины.

В тот же день обыски провели также в кабинетах заместителей городского головы Юрия Степанца и Александра Омельчука в рамках того же дела. Во время обысков по месту жительства заместителя городского главы Николаева Юрия Степанца полиция изъяла деньги на сумму около 600 тысяч гривен.

Во вторник, 19 февраля стало известно, что на ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» сотрудники Следственного управления ГУ Нацполиции также проводят обыски.

Как известно, 20 февраля полиция провела 135 обысков в Николаеве, Хмельницком и Одессе по делу о присвоении средств при поставках продуктов для питания николаевских школьников. В полиции предполагают, что махинации с продуктами могли провести, чтобы присвоить 7 миллионов гривен из бюджета. После этого, директора коммунально-производственного предприятия по питанию учебных заведений (КОП), где проводили обыски по делу о некачественном питании школьников, Глеба Новоторова с 22 февраля отстраняют от должности на время проведения служебного расследования.