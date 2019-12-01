«Дело Титова передали прокуратуре Ингульского района», - адвокат Тимошин

Николаевский адвокат Владимир Тимошин заявил, что «дело Титова» передали в расследование прокуратуры Ингульского района.

Такое заявление он сделал в ходе пресс-конференции на тему «Прокуратура как главный куратор и пособник рейдерство в области», которая состоялась в четверг, 28 ноября, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

«Вас обманывают. Ни один из адвокатов не выполняет и не знакомится с материалами дела. Неоднократно прокуратура, они уже нарушили всё, что можно было, доносит не правдивую информацию, что адвокаты не хотят ознакамливаться. Нас про то, что ознакамливаться с делом не уведомляли ни разу и уже Мариупольский суд пять раз отказывал обязать адвокатов...» - сказал Тимошин.

По его словам, сейчас дело передали в прокуратуру Ингульского района.

«Сроки досудебного расследования закончились 28 июня 2018 года. Точка. 15 ноября этого года оказывается, мы тоже этого еще не знаем, до нас слухи только дошли, что уже не прокуратура Донецкой области расследует. С 15 ноября уже прокуратура Ингульского района. То же самое дело уже перемещено с Мариуполя в прокуратуру. Как это можно было сделать вне досудебного расследования никому не известно. Наверное, известно только тому, кто у нас процессуальным руководителем был. Божило Степан Богданович. Наверное, ему это известно. Но своевременно мы его отстранили от процессуального руководства, - рассказал он.

«Божило был отстранен от руководства в этом уголовном производстве де-юре, но де-факто руководство продолжалось», - отметил адвокат.

Напомним, что ранее Михаил Титов заявил, что уголовное производство в отношении него имеет заказной характер, и хочет привлечь к ответственности прокуроров, которые осуществляли процессуальное руководство в этом производстве.

Ранее сообщалось, что три человека, в том числе и зампрокурора Николаевской области, являются кумовьями – они выступают одними из инициаторов «дела Титова».

Как известно, 29 августа 2017 года сотрудники Центрального аппарата СБУ совместно с сотрудниками прокуратуры провели обыски в помещении «Техноконтракта», а также у ряда депутатов Николаевского горсовета, которые, по версии правоохранительных органов, связаны с авторитетным николаевским бизнесменом Михаилом Титовым.

В итоге был задержан сам Михаил Титов и еще четыре человека: Борис Серафимов, Алексей Пелипас, Дмитрий Леонов и Олег Коноваленко. 31 августа 2017 года всем им Жовтневым районным судом Мариуполя были избраны меры пресечения - содержание под стражей без права внесения залога.

После этого Генпрокурор Украины Юрий Луценко в Николаеве заявил, что задержанный и арестованный Михаил Титов занимает антиукраинскую позицию. А в ходе обысков у него обнаружили «18 стволов, дополненных георгиевскими лентами». Примечательно, что данное заявление Генпрокурора так и не нашло своего подтверждения в ходе последующих судебных заседаний.

В свою очередь Титова Анна рассказала о том, как проходил обыск у них дома и заявила, что обыск правоохранители делали без особого энтузиазма и по их виду было видно, что они вообще ничего не ищут. А среди найденного оружия был только официально зарегистрированный травматический пистолет.

Стоит сказать, что по словам адвоката Василия Калаянова, следственная группа по делу «ОПГ Михаила Титова» с момента задержания подозреваемых собрала только новые показания общественников.

Отметим, что 26 февраля тогдашний Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что прокуратура собрала достаточно доказательств виновности Михаила Титова и других подозреваемых фигурантов и через два месяца дело будет готово для к рассмотрению в суде. При этом прокуратура продлила сроки досудебного расследования уголовного производства относительно Михаила Титова и других фигурантов этого дела.

В ночь с 16 на 17 марта 2018 года Михаила Титова и Дмитрия Леонова вывезли из следственного изолятора Мариуполя и доставили в субботу утром в СИЗО города Николаева. Тогда адвокат Титова Сергей Войченко заявил, что не исключает возможные провокации со стороны прокуратуры Николаевской области в следственном изоляторе №5 города Николаева. А в пятницу утром, 23 марта, в камере Николаевского СИЗО изолятора 37-летнего Дмитрия Леонова нашли мертвым.