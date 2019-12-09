В Киеве простились с погибшем на Донбассе Героем Украины, офицером «Альфы» Каплуновым

В Центре культуры и искусств СБУ в понедельник, 9 декабря, состоялась церемония прощания с сотрудником Центра специальных операций СБУ полковником Дмитрием Каплунов, который трагически погиб на востоке Украины.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

«Дмитрий Каплунов в составе резервной группы выполнял задачи по недопущению прорыва вражеской диверсионно-разведывательной группы в тыл позиций Объединенных сил в Донецкой области. Во время боевого столкновения 1 декабря в так называемой серой зоне он получил ранения несовместимые с жизнью. Почти неделю пророссийские оккупанты не отдавали семье тело Дмитрия. В конце концов Украины удалось вернуть погибшего Героя домой», – рассказали в спецслужбе.

Провести Дмитрия Каплунова в последний путь пришли тысячи людей: руководство СБУ, сослуживцы, боевые побратимы, друзья, неравнодушные киевляне.

«Служба разделяет скорбь вместе с родными и близкими Героя. Руководство СБУ и боевые побратимы не оставят семью Дмитрия наедине с горем. Служба и в дальнейшем оказывать поддержку и содействие родным погибшего офицера», – отметили в СБУ.

Напомним, как 1 декабря, в зоне проведения Операции объединенных сил при исполнении боевого задания погибли двое офицеров спецподразделения «Альфа» Службы безопасности Украины. Президент Украины Владимир Зеленский своим Указом присвоил Денису Волочаеву и Дмитрию Каплунову звания Героев Украины посмертно.

Отметим, что СМИ террористов опубликовали фото вооружения и обмундирования, которое они якобы нашли на месте подрыва. Ранее боевики «ДНР» заявили, что тело второго погибшего офицера «Альфы» находится у них.

В свою очередь, журналист Юрий Бутусов сообщил, что полковники спецназа «Альфа» СБУ Денис Волочаев и Дмитрий Каплунов погибли из-за взрыва мины в «серой зоне» между позициями украинских сил и российско-террористических войск. Также был ранен еще один офицер СБУ.

7 декабря боевики «ДНР» передали украинское стороне тело погибшего сотрудника спецподразделения ЦСО СБУ Дмитрия Каплунова.