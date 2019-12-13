Члены исполкома Николаевского горсовета провалили голосование за новый регламент своей работы

В пятницу, 13 декабря, члены исполнительного комитета Николаевского городского совета не поддержали проект решения об утверждении Регламента исполкома, о внесении изменений в который ранее сами и настаивали.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, 20 сентября, в Николаевском городском совете состоялось рабочее совещание с участием членов исполнительного комитета, во время которого рассмотрели организационно-процедурные вопросы связанные с регламентом исполкома. А мэр Александр Сенкевич заявил, что совещание проводилось в закрытом формате, «чтобы заседание не превращалось в публичное красование».

Перед заслушиванием вопроса член исполкома Александр Садыков предложил перенести данный вопрос, так как сегодня отсутствует Владимир Тимошин, который внес в проект решения несколько правок и в принципе, больше всего занимался данным вопросом. В частности, инициатива внести изменения в регламент возникла после того, как мэра Александра Сенкевича восстановили в должности, однако на сессии горсовета не приняли решение о его возвращении в состав исполкома, из-за чего и возникала правовая коллизия при принятии решений 11-ю или 12-ю голосами.

Директор департамента обеспечения деятельности исполнительных органов Светлана Овчинникова, которая была докладчиком по этому вопросу недоумевала, почему вопрос нужно переносить, ведь все готово, на заседание его вынесли согласно процедуре, да и часть правок, которые предлагал Тимошин в нем учтены, а те которые отклонили, то причину членам исполкома обосновали в письменном виде.

Против того, чтобы переносить данный вопрос был и член исполкома Михаил Беседин, поэтому нужного количества голосов за перенос вопроса не было. В итоге, мэр предложил все-таки утвердить проект решения, а если и в этом случае он не наберет голосов, то он просто вынесет его на следующее заседание. В итоге, голосование за сам проект решения по сути было отрицательным.

Из проекта решения следует:

- исполком должен проводиться дважды в месяц, но теперь не в пятницу, как это принято сейчас, а по средам;

- основной проект повестки дня и сами проекты решений отправляются членам исполкома для ознакомления не позднее чем за 7 дней до заседания, а уточненный проект повестки дня и проекты решений присылаются не позднее чем за 1 день до заседания;

- непосредственно на заседании исполнительного комитета в повестку дня дополнительно могут вноситься только проекты решений по вопросам, которые требуют безотлагательного решения, и только после обоснования неотложности вопроса. Проект решения исполкома по такому вопросу, может быть включен в повестку дня заседания при условии, что такой проект решения обнародован безотлагательно после его подготовки, но не позднее начала заседания исполнительного комитета;

- внеочередное заседание исполкома не может проводиться в случае, если принятие решения не требует безотлагательного решения;

- в отдельных случаях заседание исполнительного комитета может быть закрытым и решение по этому вопросу принимается большинством голосов от общего состава исполнительного комитета;

- в случае отсутствия члена исполкома без уважительных причин более половины заседаний исполкома в течение года, мэр вносит предложения на рассмотрение городского совета о внесении изменений в персональный состав исполкома;

- оформленные протоколы, не позднее чем через 15 дней после заседания исполнительного комитета, подписываются мэром и публикуются на официальном сайте Николаевского городского совета. А также во время самого заседания должна вестись прямая трансляция, и другие положения.

Напомним, как Владимир Тимошин ранее обратился к секретарю горсовета Татьяне Казаковой с просьбой на ближайшем заседании сессии рассмотреть вопрос касательно прекращения полномочий нынешнего состава исполкома. Позже, член исполнительного комитета Николаевского городского совета Владимир Тимошин попросил мэра Александра Сенкевича исключить его из состава исполкома - «Закон нарушается в течение года. Я буду вам мешать».

Стоит отметить, что не в первый раз Владимир Тимошин возмущается тому, что чиновники каждый раз выносят с голоса какие-то проекты решения на заседание исполкома и его члены не успевают с ними ознакомится. В частности, Владимир Тимошин предложил лишать премий чиновников, которые нарушают регламент и выносят проекты решений на рассмотрения за день до заседания.

Как известно, на 20 сентября мэр Николаева Александра Сенкевич назначил закрытое для прессы заседание исполнительного комитета, чтобы переделать существующий регламент.

Также, член исполнительного комитета Николаевского горсовета Владимир Тимошин сообщил, что практика проведения заседаний в телефонном режиме есть только в Николаеве.

Что касается Дмитрия Крейнина, то 12 апреля, в ходе заседания исполкома, мэр Александр Сенкевич заявил, что хочет исключить из состава исполнительного комитета Николаевского городского совета двух членов: киевлянина Дмитрия Крейнина и экс-главу Николаевской ОГА Александра Садыкова из-за их постоянной критики.

Незадолго до этого, Дмитрий Крейнин объяснил, что редко приезжает в Николаев после восстановления Александра Сенкевича в должности мэра, потому что последний не захотел с ним работать. В свою очередь, Александр Садыков заявил, что заявил, что Николаевский городской голова Александр Сенкевич обязан АП своим восстановлением.

Позже, после заявления мэра о переформатировании состава исполкома, Александра Сенкевича заявил, что у Сенкевича, как и у всей вертикали действующего Президента Украины Петра Порошенко - истерика, а Дмитрий Крейнин выступил против решения мэра.