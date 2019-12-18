Николаевцы возмущены, что чиновники просят заплатить за электросчетчики - в ДЖКХ говорят, что за бюджетные средства их покупать нельзя

Жители Николаева, проживающие в домах по проспекту Богоявленскому, 287 и 289 пожаловались, что чиновники департамента ЖКХ Николаевского городского совета вынуждают их скидываться на индивидуальные электросчетчики, хотя на них выделялись деньги из бюджета.

Об этом идет речь в письме от жителей, пришедшем на редакционную почту «Преступности.НЕТ».

По словам представителя домов по проспекту Богоявленскому, 287 и 289 в домах по заказу ДЖКХ производится капитальный ремонт электросетей, конечной целью которого является перевод жильцов на индивидуальное абонирование в «Николаевоблэнерго». Проектами капремонта электросетей предусмотрена установка в каждом доме по 146 электросчетчиков модели MTX1A10.DF.2LO-PO4, которые согласованы с руководством «Николаевоблэнерго» в части приборов учета электроэнергии и точки установки приборов учета.

«Кроме того сметой капитального ремонта в наших домах предусмотрена установка в каждом доме 146 электросчетчиков MTX1A10.DF.2LO-PO4 за счет городского бюджета. Сметы утверждены приказом директора Департамента ЖКХ. Однако, в октябре 2019, обратившись к заместителю директора Департамента ЖКХ Репину А.В., мы услышали от него, что счетчики мы должны приобретать сами и горсовет их оплачивать не будет. Объяснений почему мы должны приобретать сами то, на что выделены деньги, а так же как счетчики попали в смету, если их приобретение не предусмотрено, мы так и не получили тогда. Ответом Репина А.В. на эти вопросы стала фраза «Потому, что я так хочу», - заявила жительница дома.

В начале декабря представили домов обратились с запросом в ДЖКХ по вопросу того, почему им приходится самим покупать внесенные в смету счетчики и были ли они удалены из сметы.

«Мы получили очень размытый ответ, что предусмотрен только капитальный ремонт электросетей территорий общего пользования, а не установка и приобретение электросчетчиков в конкретных приватизированных квартирах (хотя не все квартиры приватизированы, счетчики устанавливаются не в квартирах, а на лестничных клетках и будут являться собственностью облэнерго, а не жильцов). Счетчики из сметы убирать так же никто не собирается. И складывается впечатление, что Департамент хочет, чтоб мы приобрели счетчики за свой счет, а отчитаться будто их приобрели за счет бюджета и таким образом «отмыть» и украсть эти деньги», - добавила жительница.

В это же время, замдиректора КП «Гуртожиток» Владимир Рожнов сообщил жильцам о том, что нужно начинать собирать деньги, по 480 гривен с каждой квартиры для приобретения счетчиков модели HIK 2102-02M2B. Из-за того, что модели счетчиков не совпадали, жители решили уточнить этот вопрос в «Николаевоблэнерго», где им сообщили, что в проекте указаны счетчики MTX1A10.DF.2LO-PO4, но так как их цена порядка 2 тысяч гривен и не все жильцы могут их себе позволить, то руководство ДЖКХ или КП «Гуртожиток» может пересогласовать проект на установку более дешевых - HIK 2102-02M2B. При этом в облэнерго рекомендовали не покупать счетчики до пересогласования, чтобы не потратить деньги впустую и потом не пришлось бы покупать другие счетчики.

«Мы обратились к замдиректору «Гуртожитка» Рожнову с просьбой пересогласовать проект, но он отказался, сказал, что есть «устная договоренность» и письменных гарантий нам никто не даст, что без пересогласования облэнерго примет нас с этими счетчиками. А так же оповестил, что заказанные на наши дома счетчики уже пришли на склад и нам нужно срочно их оплачивать», - говорится в сообщении.

На собрании жильцов, которое состоялось 12 декабря, жителям донесли всю информацию по счетчикам и в итоге, николаевцы решили не оплачивать счетчики, которые уже есть на складе, пока не будет пересогласования, или других письменных гарантий.

«Мы оповестили о результатах собрания руководство КП «Гуртожиток» и нам буквально объявили войну. В тот же день (13 декабря 2019) на подъездах появилось объявление, что во вторник в 17:00 состоится собрание с представителями КП «Гуртожиток», а так же о том, что 18 декабря, в преддверии рождественских праздников, будут отключены от электроснабжения все должники (70 квартир в 287 доме и 55 квартир в 289 доме)».

По словам представителя домов, данные действия нарушают нормы действующего законодательства , так как оповестить об отключении должны за 10 банковских дней, чтобы человек мог оплатить долг либо заключить договор реструктуризации. Также жители отмечают, что никаких оснований для предъявления долга нет, потому что непонятно как «Гуртожиток» их считает.

«В каждой квартире установлен личный счетчик, проверку показаний которых сотрудники КП «Гуртожиток» ни разу лично не проводили. Большинство жильцов исправно оплачивают услуги, однако по подсчетам КП долг имеют почти все. У некоторых долг возник из-за ошибки КП «Гуртожиток», который с июля 2017 года по август 2018 осуществлял людям начисления не по тому тарифу. Тогда ни бухгалтера, ни руководство КП не понесли за это наказания, в то время, как многие жильцы остались с большим долгом и без субсидий. У некоторых же долг взялся буквально «из ниоткуда». Сейчас люди в панике, больше половины дома, в том числе и те, кто платят, могут остаться без электроэнергии, так как отключать будут не разбираясь, и времени на перерасчет или реструктуризацию у людей просто нет», - возмутились жители.

В комментарии «Преступности.НЕТ» в департаменте ЖКХ сообщили, что деньги из бюджета никто не выделял. Да, в проекте действительно предусмотрена установка счетчиков, но по закону ДЖКХ не может проводить никакие работы на территории собственности жильцов, а прибор учета устанавливается не общедомовой, а индивидуальный, поэтому жильцы должны за свой счет устанавливать счетчики.

«Если сегодня мы пойдем устанавливать счетчики в квартиры/комнаты - мы нарушим закон. Жильцы должны сами покупать счетчики и все жильцы это делают. Может им или неправильно объяснили, или они не так услышали (о поводу наличия денег в бюджете)», - прокомментировали в ДЖКХ.

В частности, в ДЖКХ отметили, что рабочие сделали всю разводку внутри дома, обеспечили всем, но чтобы подключиться и платить за себя персонально - надо поставить счетчик, который облэнерго опломбирует только при наличии справке об отсутствии задолженности. А к примеру у жителей дома по проспекту Богоявленскому, 287 долг сегодня составляет более 250 тысяч гривен.

Также чиновники отметили, что в Николаеве за год 20 общежитий перевели на прямое абонирование, жители сами купили счетчики и подключились. На сегодняшний день осталось несколько общежитий, которые не хотят переходить на прямое абонирование осталось около пяти общежитий, которые еще не переведены, и на каждом доме долги за электричество по сотни тысяч гривен, которые никто не торопиться погашать.

Дозвониться же в КП «Гуртожиток» и узнать какую-то информацию не удалось.

Напомним, что в 2018 году в Николаеве жильцы КП «Гуртожиток» по проспекту Богоявленскому 287 и 289, которые не имеют долгов за электроэнергию, грозились перекрыть транспортное сообщение Корабельного района с остальным городом, если им отключат свет.

После перекрытия жителями КП «Гуртожиток» дороги мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что комнаты в общежитиях необходимо перевести на прямое абонирование, чтобы иметь возможность персонально отключать свет неплательщикам. В частности, гендиректор «Николаевоблэнерго» Олег Сивак в ходе сессии в городском совете сообщил, что с января по апрель 2019 года все дома КП «Гурожиток» отключат от электроэнергии, если предприятие не погасит задолженность.

Также во время заседания глав фракций и главных распорядителей средств в Николаевском горсовете глава фракции «БПП» Елена Киселева выступила против дополнительного финансирования убыточного коммунального предприятия «Гуртожиток», так как большинство квартир на предприятии уже приватизированные.

Депутаты Николаевского горсовета от фракции «Оппозиционный блок» Олег Солтыс, Артем Грозов и Павел Зоткин поскандалили, рассматривая вопрос перевода жителей общежитий, которые относятся к КП «Гуртожиток», на прямое абонирование.

Депутат Николаевского горсовета Светлана Таранова обвинила «ОБ» в саботировании выделения средств на прямое абонирование общежитий.

Позже на бюджетной комиссии депутаты решили, что 8 миллионов 500 тысяч гривен хватит на прямое абонирование, однако отметили, что если денег будет не хватать, то они согласны вернуть недостающие средства. Однако депутаты тогда не приняли конкретного решения и проголосовали за рекомендацию финансовому департаменту и департаменту ЖКХ обратиться к мэру, чтобы тот дал указание подготовить проект решения о внесении изменений в бюджет и вынес его на сессию горсовета.

В частности, в сентября 2018 года жители общежития в Корабельном районе заявили, что ДЖКХ Николаева предложил им самим купить счетчики на электричество. Виталий Кузнецв, будучи на должности директора ДЖКХ опроверг данную информацию.

Также, жительница Николаева пожаловалась, что в общежитии за деньги устанавливают б/у счетчики. Замдиректора департамента ЖКХ Александр Репин заявил, что горвласть выделила из бюджета города 10 миллионов гривен на работы по переводу жителей на прямое абонирование, при этом жильцы должны заплатить только за поверку счетчиков и заключение договоров с облэнерго.