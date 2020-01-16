На «Николаевоблтеплоэнерго» и «ТЭЦ» заявили, что тепло в декабре 2019 года обошлось горожанам дешевле, чем в декабре 2018 года

Стоимость платежки за декабрь 2019 года для абонентов ЧАО «Николаевская ТЭЦ» и абонентов ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» снизилась в сравнении с выставленными ценами за аналогичный период в 2018 году.

Об этом стало известно в четверг, 16 января, в ходе пресс-конференции руководителей двух николаевских теплоснабжающих компаний, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, николаевцы возмутились, что за декабрь они получили завышенные платежки за отопление. В ТЭЦ тогда ответили, что ошибки быть не может. А позже объяснили завышенные цифры в платежках за отопление за декабрь тем, что в декабрь включили часть платы за ноябрь, которую не учли ранее, но никому не объяснили.

Так, руководитель «Николаевоблтеплоэнерго» Николай Логвинов сообщил, что несмотря на то, что в январе 2019 года увеличился тариф на отопление - с 1 тысячи 257, 11 гривен за 1/Гкал до 1 тысячи 482, 50 гривны за 1/Гкал, фактически николаевцы заплатили меньше.

— В декабре 2018 года было начислено 95 миллионов 372 тысячи 198 гривен, а за декабрь 2019 года - 86 миллионов 742 тысячи 442 гривны, - отметил Николай Логвинов.

Николай Логвинов и Сергей Бородай Гендиректор ТЭЦ Юрий Кишко (третий справа)

На «Николаевской ТЭЦ» заявили об аналогичной тенденции: за ноябрь-декабрь 2018 года горожане потребили 74 тысячи 471 Гкал, а за аналогичный период в 2019 году - 63 тысячи 206 Гкал.

— Если сравнивать два периода прошлого года - ноябрь-декабрь 2018 года и текущего года - ноябрь-декабрь 2019 года, то несмотря на то, что тариф с 1 января увеличился фактически на 20,4% начисления фактически в этом отопительном сезоне составили на 8% меньше, чем в прошлом году. В этом году начислено за ноябрь-декабрь - 96 миллионов 308 тысяч 444 гривны, а за ноябрь-декабрь 2018 года - 104 миллиона 654 тысячи 922 гривны. То есть, реально начисления в этом сезоне меньше, чем в прошлом, - сообщил первый заместитель гендиректора «ТЭЦ» Сергей Бородай.

Помимо этого, в ТЭЦ отметили, что уже десятилетиями по такому принципу выставляют счета и ранее у горожан не было каких-либо сомнений или жалоб, поэтому на предприятии считают, что такая ситуация в этом году возникла из-за того, что правительство перед Новым годом заявило о возможности понижения стоимости платежек на 20%, а платежки получили с еще большими суммами.

Также в «ТЭЦ» заявили, что в январе будет осуществлен перерасчет потребления в декабре по фактическим показаниям счетчиков, которые будут предоставлены в январе.

Вице-мэр Александр Омельчук Вице-губернатор Валентин Гайдаржи и директор Николаевоблтеплоэнерго Николай Логвинов

Напомним, что правительство 24 декабря приняло решение, которое позволяет уменьшить сумму в платежке за тепло до 30%. Ответственность за снижение тарифов Кабмин возложил на местные власти. При этом, мэр Сенкевич заявил, что «Николаевоблтеплоэнерго» и ТЭЦ не могут без НКРЭКУ снизить свои тарифы, но чиновники ищут решение.

Как известно, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, повысила тарифы на услуги «Николаевоблтеплоэнерго» и «Николаевской теплоэлектроцентрали». Для населения новые тарифы обещают применять уже в следующем отопительном сезоне.