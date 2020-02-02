В Минюсте США заявили, что Трамп участвовал в принятии решения по задержанию военной помощи Украине

Министерство юстиции США заявило, что располагает более двух десятков электронных писем, касающихся участия президента Дональда Трампа в принятии решения о задержании военной помощи Украине. Однако Белый дом блокировал и блокирует их обнародования.

Об этом сообщает CNN.

В Минюсте сообщили, что существуют 24 электронных письма, связанных с решением президента США о задержке 391миллиона долларов военной помощи Украине.

Юрист административно-бюджетного управления (АБУ) США, которое и приняло решение о помощи Украине, заявил, что имейлы не должны разглашаться, поскольку подпадают под действие так называемой «executive privilege» - это право на конфиденциальность личной переписки и разговоров представителей исполнительной власти, прежде всего американского президента.

24 электронных письма, созданных в июне-сентябре 2019 года, описывают «продолжительность и цель задержания безопасности помощи Украине», говорится в сообщении юриста АБУ.

Представители Минюста и Административно-бюджетного управления отвечали на запрос судьи, который требовал от них объяснения по редактированию каждого электронного письма, которое ведомства обнародовали по требованию Центра гражданской добродетели. Тот в декабре 2019 году выиграл иск на основании Закона о свободе информации, требуя Министерство юстиции и АБУ обнародовать переписку, связанную с задержкой военной помощи Украине в 2019 году.