Адвокаты подозреваемого в убийстве экс-начальника Николаевской таможни снова не появились на заседание в суде

Александр Фильцев (справа) с бесплатным адвокатом В понедельник, 21 января, адвокаты подозреваемого в убийстве экс-начальника Николаевской таможни Артура Полякова Александра Фильцева не явились в судебное заседание по апелляционной жалобе прокурора на решение Заводского районного суда города Николаева относительно суммы залога.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевского апелляционного суда.

Как известно, 15 января суд арестовал Фильцева с возможностью выйти под залог в размере 576 тысяч гривен по новому уголовному производству о мошенничестве.

«В судебное заседание прибыл прокурор, подозреваемый был доставлен конвоем. Адвокаты подозреваемого не появились в судебное заседание. От них поступило письменное заявление об отложении рассмотрения дела на другую дату, в связи с тем, что они участвуют в судебном заседании, проходящем в Заводском районном суде города Николаева», – говорится в сообщении.

Прокурор возразил против удовлетворения данного ходатайства. Указал, что уже дважды адвокаты были должным образом уведомлены о времени и дате рассмотрения дела, но ни на заседание, которое состоялось 18 января, ни на это заседание не появились.

Сам подозреваемый отказался участвовать в судебном заседании без своих защитников.

В итоге коллегией судей Николаевского апелляционного суда было принято решение об удовлетворении ходатайства защитника. Рассмотрение дела перенесено на 14:30 22 января.

«Также судом принято решение об истребовании из Заводского районного суда города Николаева документов, подтверждающих участие адвокатов подзащитного в судебном заседании в Заводском районном суде города Николаева, что исключило возможность их явки в судебное заседание в Николаевский апелляционный суд», – говорится в сообщении.

Стоит отметить, что это уже не первый раз, когда адвокаты Фильцева не появляются на судебных заседаниях.

Напомним, что экс-начальник Николаевской таможни Артур Поляков ушел из дому 3 апреля 2018 года, а на следующий день жена обратилась в полицию с заявлением о его пропаже. По словам жены, у него была назначена встреча с должником. Позже сотрудники полиции задержали двоих подозреваемых в убийстве Полякова. Преступление произошло в связи с нежеланием одного из задержанных отдавать долг в размере 50 тысяч евро. Полякова задушили, а затем его тело закопали в лесополосе.

В 2018 году суд арестовал двух подозреваемых в этом убийстве. Подозреваемый Чайка указывал, что не собирался убивать Полякова, и что основные действия выполнял Александр Фильцев, который и задолжал экс-таможеннику.

Стоит отметить, что относительно Фильцева проводили психэкспертизу, которая показала, что он здоров, но позже адвокаты ходатайствовали о повторной экспертизе в Одессе - там уже у него нашли расстройство психики, что стало поводом для изменения меры пресечения и перевода Фильцева в психбольницу. 29 декабря следственный судья Вячеслав Кузьменко отказал прокуратуре в продлении досудебного расследования и принял решение не продлевать меру пресечения Фильцеву, из-за чего последний оказался на свободе.

Повторно Александра Фильцева задержали 12 января при выходе из психиатрической больницы в Днепре, где он находился до истечения меры пресечения. При этом в самом медучреждении отмечали, что Фильцев не имеет психических отклонений. Основанием для задержания Фильцева стало открытое уголовное производство по статье 190 Уголовного кодекса Украины («Мошенничество»). Речь идет о деньгах, которые Фильцев был должен Полякову, и которые в итоге стали причиной убийства - 50 тысяч евро. Он взял эти деньги под предлогом открытия общего бизнеса.

10 января Заводский районный суд принял к рассмотрению обвинительный актотносительно Александра Чайки – второго из обвиняемых в убийстве бывшего начальника Николаевской таможни Артура Полякова. Также его снова отправили под арест.

15 января суд арестовал Фильцева с возможностью выйти под залог в размере 576 тысяч гривен по новому уголовному производству о мошенничестве. А 16 января за обвиняемого в убийстве экс-начальника Николаевской таможни Артура Полякова Александра Фильцева, которого ранее суд арестовал уже в рамках другого уголовного производства – за мошенническое завладение деньгами убитого, внесли залог. Он собирался выйти на свободу, но его снова задержали – теперь за незаконное лишение свободы.

Речь идет о том, что после того, как Фильцев с товарищем Чайкой связали и начали душить Полякова с помощью хомутов, скотча и веревок, они вынесли тело и погрузили его в автомобиль Полякова, после чего разошлись. Только на следующий день Фильцев сообщил Чайке о смерти Полякова, и заставил его помочь захоронить тело. Спустя некоторое время автомобиль, на котором вывозили экс-начальника таможни, был найден на территории одного из гаражных кооперативов.

Ночью 17 января суд так и не смог рассмотреть ходатайство, поскольку защитники Фильцева не явились в судебное заседание, а с бесплатным адвокатом, которого ему предоставили по решению суда, у него был «конфликт интересов». В итоге Фильцеву все же избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.