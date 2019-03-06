В Николаеве суд назначил залоги по ₴38 тысяч руководителям Одесского СИЗО, которых задержали за систематичные взятки

Судья Заводского районного суда Николаева арестовал, но с залогом по 38 тысяч гривен, двух подозреваемых в систематическом получении взяток при работе на важных должностях в Одесском следственном изоляторе.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил собеседник в прокуратуре Южного региона Украины.

Как известно, следователи Николаевского терруправления ГБР и оперативники СБУ задержали руководство Одесского СИЗО за систематическое вымогательство у осужденных и их родственников взяток за «смягчение» условий отбывания наказания. Чиновники для давления на заключенных искусственно удерживали их карцере или переводили в камеры, где им угрожали физической расправой, так называемые, «смотрящие», которые работали на администрацию СИЗО. По информации собеседника «Преступности.НЕТ», был задержан заместитель начальника следственного изолятора по оперативной роботе и начальник оперативного управления.

На заседании в Заводском райсуде Николаева 3 марта прокурор военной прокуратуры просил суд избрать подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 650 тысяч гривен.

Судья Вячеслав Кузьенко частично удовлеторил это ходатайство – он не согласился с сумой залога и определили ее в сумме 38 тысяч гривен.

В военной прокуратуре намерены обжаловать это решение судьи в апелляционной инстанции.

Напомним, как экс-сотрудник Казанковской колонии рассказал о коррупции, наркотиках и суицидах на «зоне». После этого, заявившим о коррупции в Казанковской колонии поступают угрозы расправой – один из них уже хотел покончить жизнь самоубийством

А до этого, в июне 2018 года, на территории Николаевского СИЗО СБУ провела масштабные обыски – в камерах нашли запрещенные предметы, а в кабинете начальника изолятора обнаружили талоны на значительный объем топлива. После этого, 19 июня, начальнику изолятора Роману Цыбуле сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды. В СБУ заявили, что начальник Николаевского следственного изолятора собирал систематические взятки от криминальных авторитетов.

Во время избрания Цыбуле меры пресечения стало известно, его уволили с должности. При этом он остался в распоряжении Южного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний пробации Министерства юстиции и в итоге устроился на службу в Ольшанскую исправительную колонию № 53.

Позже в сети появились аудиозаписи разговоров Романа Цыбули с «положенцем Наумом», с которым они обсуждали коррупционные схемы по тюрьме. Начальник Южного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции Украины Александр Малахов вступился за Романа Цыбулю, заявив, что интернет-издание «Преступности.НЕТ» не имело права публиковать эти записи его разговоров с Игорем Науменком. Игорь Науменко называл эти записи фальсификацией.