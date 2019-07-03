Суд в очередной раз не смог провести подготовительное заседание по делу экс-начальника Николаевского СИЗО из-за неявки прокуроров

Фото из архива В среду, 3 июля, в Центральном районном суде из-за неявки стороны обвинения вновь не состоялось подготовительное заседание по делу экс-начальника Николаевского следственного изолятора Романа Цыбули, которого обвиняют в систематическом вымогательстве взятки.

Об этом в комментарии «Преступности.НЕТ» рассказал адвокат Цыбули Владимир Тимошин.

Адвокат рассказал, что это уже четвертая попытка провести подготовительное заседание, и только на одном из них присутствовал прокурор. При этом на предыдущем заседании Тимошин ходатайствовал о закрытии производства, после чего гособвинитель попросил суд о перерыве для того, чтобы «подготовиться».

Отметим, что в данном уголовном производстве процессуальное руководство осуществляет группа из четырех прокуроров.

– Мое мнение, что прокуратура просто боится ходить в судебные заседания, они боятся признать неприятность, в которую они ввязались. Они понимают результат примерно этого дела. В прошлом судебном заседании, когда пришел прокурор, я заявил ходатайство о закрытии уголовного производства - для этого есть все основания. Обратил внимание суда на массу фальсификаций, в том числе, что дело расследовалось вообще без внесения в ЕРДР. Это было установлено следственным судьей во время досудебного расследования. Судья Владимир Алейников, это уже озвучивал, когда было отказано в продлении меры пресечения, и он тогда признал подозрение необоснованным (изначально Цыбулю отправили под ночной домашний арест, позже Апелляционный суд отпустил его под личное обязательно, но не указал граничные сроки. 17 июля 2018 года суд отказал прокурору в удовлетворении ходатайства о продлении этой меры пресечения именно на основании невнесения сведений в ЕРДР и того, что производство не расследовалось, – ПН). И за это следует уголовная ответственность прокуроров, - рассказал Тимошин.

Напомним, что 24 апреля суд также не смог провести подготовительное заседание из-за неявки военных прокуроров, в связи с этим оно было перенесено на месяц.

Как известно, на территории Николаевского СИЗО СБУ в июле 2018 года провела масштабные обыски – в камерах нашли запрещенные предметы, а в кабинете начальника изолятора обнаружили талоны на значительный объем топлива. После этого, 19 июня, начальнику изолятора Роману Цыбуле сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды. В СБУ заявили, что начальник Николаевского следственного изолятора собирал систематические взятки от криминальных авторитетов.

Во время избрания Цыбуле меры пресечения стало известно, его уволили с должности. При этом он остался в распоряжении Южного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний пробации Министерства юстиции и в итоге устроился на службу в Ольшанскую исправительную колонию № 53.

Также напомним, как в сети появились аудиозаписи разговоров Романа Цыбули с «положенцем Наумом», с которым они обсуждали коррупционные схемы по тюрьме. Начальник Южного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции Украины Александр Малахов вступился за Романа Цыбулю, заявив, что интернет-издание «Преступности.НЕТ» не имело права публиковать эти записи его разговоров с Игорем Науменком. Игорь Науменко называл эти записи фальсификацией.

Также напомним, что Роман Цыбуля в Николаевском окружном административный суде пытался оспорить свое увольнение, но 7 ноября 2018 года суд отказался удовлетворять его иск. После этого он подал апелляцию на это решение и снова получил отказ.

Позже стало известно, что Романа Цыбулю уволили с должности начальника Николаевского следственного изолятора на основании результатов двух служебных проверок, которые показывают систематичность нарушения режима, что проявлялось в угрозах и насилии относительно сотрудников СИЗО, а также наличии запрещенных предметов и веществ среди подстражных.