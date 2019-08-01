Суд отправил под домашний арест бывшего замначальника одесской полиции Гейко, подозреваемого в хищениях

Соломенский райсуд Киева избрал бывшему первому заместителю начальника Главного управления Нацполиции в Одесской области Константину Гейко меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 28 сентября.

Об этом сообщает «5 канал».

Как известно, 25 июля сотрудники НАБУ и УВБ задержали бывшего начальника ГУНП в Одесской области Дмитрия Головина. Также сообщалось о задержании бизнесмена Чудакова. Позже в НАБУ сообщили, что экс-руководство одесской полиции и двое бизнесменов украли из вещдоков сигареты на ₴50 миллионов и продали. Позже стало известно, что Гейко скрылся от ареста и объявлен в розыск. Позже детективы НАБУ заявили, что задержали Гейко, по другим данным, он сам к ним пришел.

Заседание по избранию меры пресечения Гейко длилось несколько часов. Прокуроры настаивали на аресте или залоге в более чем 20 миллионов гривен. Они отметили, что существует большой риск побега подозреваемого, и он может давить на свидетелей. В то же время адвокаты просили или оставить ходатайство прокуроров без удовлетворения, или избрать меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей. Защитники настаивают, что Гейко сам пришел к прокурорам, и уверяют, что бежать их подзащитный не собирается.

- Детектив в телефонном режиме сообщил Гейко, что у него будет проводиться обыск, и предложил ему прибыть. На указанное обстоятельство Гейко никак не отреагировал, прекратил общение, сдал другим лицам телефон и скрылся в неизвестном направлении, - отметил прокурор САП Алексей Скибенко.

- Вчера в 10 часов я с моим подзащитным Гейко появились в помещении Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Мы сразу сообщили детективу, что именно вчера должны были рассматриваться два ходатайства, поданных накануне. Мы обратились с просьбой, чтобы доставили нас в суд. Вот мы здесь, мы не скрываемся, - выступил адвокат Константина Гейко Андрей Смирнов.

Напомним, пять дней назад такую же меру пресечения – круглосуточный домашний арест суд избрал и бывшему руководителю одесской полиции Дмитрию Головину.