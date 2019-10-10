В ГБР сообщили, что оружие, из которого убили пятилетнего мальчика в Переяславе, так и не нашли

Оружие, из которого был убит 5-летний Кирилл Тлявов, так и не нашли.

Об этом сообщил директор Государственного бюро расследований Роман Труба, передаёт Hromаdske.

Как известно, 31 мая в Переяслав-Хмельницком пятилетний мальчик попал в реанимацию с огнестрельным ранением головы. Подозревают, что в ребенка стреляли двое полицейских, находившихся вне службы. Их уже задержали. Полицейские во время случившегося были пьяны, по предварительным данным, они ранили ребенка, когда стреляли из ружья по банкам. Вечером 3 июня мальчик умер. 4 июня суд избрал подозреваемым в убийстве мальчика Ивану Приходько и Владимиру Петровцу меру пересечения в виде содержания под стражей.

Позже Аваков заявил, что после стрельбы в Переяславе ружье прятала у себя знакомая подозреваемых.

«Был принят комплекс не только следственных, но и оперативных действий, было проведено более 30 обысков, негласные розыскные следственные действия. По результатам, оружие не установлено», — отметил директор ГБР.

В то же время Труба уверяет, что этот факт «не повлияет на квалификацию преступления и этот факт не повлияет на принятие решения в этом производстве».

«Мы продолжаем искать оружие ... у нас еще есть время, на завершающем этапе экспертизы и надеемся, что для полноты и целостности обстоятельств этого преступления, мы все же найдем это оружие», - отметил он.

Труба надеется, что в ноябре 2019 года ГБР закончит досудебное расследование по делу Тлявова, следователи ожидают завершающих экспертиз.

«Всем понятно, что потерпевший погиб от одной пули, следовательно от пули одного участника», — добавил Труба.

На уточняющий вопрос о том, знает ли следствие, какое это было оружие, Труба отметил, что «оружие установлено в первые дни расследования».

Также он добавил, что Нацполиция расследует ненадлежащее оказание медицинской помощи мальчику врачами Переяслав-Хмельницкой больницы и выезда врачей. Есть и второе производство относительно возможных действий работников местной полиции по поводу неоперативного реагирования или возможного сокрытия орудия совершения преступления.

На уточняющий вопрос о том, сколько людей проходит по второму производству, Труба отметил, что подозрений никому не вручали, все допрашиваются в качестве свидетелей.

Ранее главы МВД и Нацполиции встретились с родными застреленного полицейскими мальчика и пообещали им помощь.