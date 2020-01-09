Следствие считает, что организатором поджога белорусского асфальтного завода на Николаевщине является руководитель «Дорлидера»

Помещение завода со следами горения В уголовном производстве по факту поджога в Николаевской области белорусского асфальтного завода на данный момент есть трое подозреваемых: один из них продолжает находиться в бегах, а второй вышел из следственного изолятора после того, как суд уменьшил ему залог почти в десять раз. Также по мнению следствия, к организации преступления причастен руководитель фирмы «Дорлидер».

Об этом говорится в ответе Главного управления Нацполиции в Николаевской области на информационный запрос журналиста «Преступности.НЕТ» и судебные материалы.

Как известно, ночью 22 февраля 2019 года неизвестные пробрались на асфальтный завод в Новом Буге, избили охранника и пытались сжечь помещения белорусской компании «Строительно-монтажный трест №8». 1 августа полицейские задержали в Одессе двух из трех местных жителей, которые подозреваются в поджоге завода. 2 августа Центральный райсуд Николаева арестовал подозреваемых Александра Коваленко и Алексея Будана с залогами в 2,5 и 1,5 миллиона гривен соответственно.

В полиции сообщают, что на данный момент следствие имеет трех подозреваемых. Один из них находится в государственном розыске, второй – под стражей, а третий после уменьшения залога смог покинуть следственный изолятор.

Согласно определению суда от 4 декабря, назначенный Алексею Будану залог в 1,5 миллиона гривен уменьшили до 153 тысяч 680 гривен.

В своем решении судья Иван Дирко аргументирует свое решение тем, что для подозреваемых в совершении тяжкого преступления залог не может превышать 80 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, то есть 169 тысяч 840 гривен. Залог может быть больше этой суммы только в том случае, если он не может обеспечить выполнение подозреваемым возложенных обязанностей и его доходы значительно превышают такую сумму.

Судья отметил, что в ходатайстве о продлении меры пресечения сторона обвинения не предоставила никаких доказательств о больших материальных благах подозреваемого, поэтому он и уменьшил сумму залога.

Отдельно отметим, что следствие ранее уже сообщало, что пожог совершили на почве конкуренции и в этом деле есть «одесский след». В судебных материалах есть информация, что организатором преступления был руководитель ООО «Дорлидер», который и собрал группу лиц для борьбы с конкурентами на тендерах по выбору подрядчиков для строительства дорог.

Отметим, что официальным директором одесской фирмы «Дорлидер» с 2017 года является Хачик Амирханян. Фактическим владельцем «Дорлидера» является его сын Араик Амариханян.

Один из подозреваемых в этом производстве, который на данный момент продолжает находиться в розыске

Напомним, как 29 октября работница Николаевской Службы автодорог заявила в полицию на бизнесмена Амирханяна за то, что он угрожал и требовал заплатить деньги.

Добавим, что в июне 2019 года стало известно, что Антимонопольный комитет Украины оштрафовал взаимосвязанные фирмы «СК «Дорлидер» и «Полтавабудцентр» на общую сумму в 15,6 миллионов гривен за то, что они «соревновалась» за победу на 17 тендерах по ремонту дорог в Николаеве. А фактического директора двух фирм Араика Амирханяна задержали сотрудники СБУ прямо в здании АМКУ.

Позже Хозяйственный суд Киева приостановил решение АМКУ о запрете фирмам «СК «Дорлидер» и «Полтавабудцентр» участвовать в публичных закупках, а также о взыскании штрафа.

Также напомним, что в Одессе 11 сентября детективы НАБУ задержали и.о. главы Службы автомобильных дорог Николаевской области Андрея Максименко во время получения 90 тысяч долларов взятки. Общая сумма взятки – 2,5 миллиона гривен взятки. Андрей Максименко в суде отрицал свою вину, заявлял, что дело является провокацией, а также подчеркивал, что не раз публично вступал в конфликт с предприятием «Полтавабудцентр», которое и стало заявителем в деле.

В итоге суд отправил Максименко под арест с возможностью выйти из СИЗО под залог в размере около двух миллионов. Позже стало известно, что за экс-руководителя Службы автомобильных дорог в Николаевской области Андрея Максименко, подозреваемого в вымогательстве крупной взятки от руководства фирмы-подрядчика «Полтавабудцентр», внесли залог.

Еще добавим, как в апреле этого года в Одессе директор компании Амирханян вместе с «титушками» ворвался в Службу автодорог, чтобы «порешать» вопросы, но его задержал спецназ.

А 24 декабря 2015 года глава одесской компании «Дорлидер», которая выполняла работы в Николаевской области, и двое его подручных совершили нападение на руководителя «Укравтодора» Андрея Батищева в его рабочем кабинете. Тогда сообщалось, что причиной конфликта стал отказ тогдашнего главы Службы автомобильных дорог в Николаевской области Александра Антощука принимать у компании-подрядчика работу без проверки.