В Харькове сотрудник УГО порвал плакат с надписью «Кто заказал Катю Гандзюк?»

В Харькове во время визита Петра Порошенка представители «Харьковского антикоррупционного центра» выстроились у дороги с плакатами, на которых были написаны зачеркнутые фамилии главы Херсонской облгосадминистрации Андрея Гордеева и его зама Евгения Рищука.

Об этом сообщает «Накипело»

Когда кортеж Президента подъезжал к зданию филармонии, один из активистов поднял плакат. К нему подбежали несколько сотрудников УГО и начали вырывать плакат. Когда активист «Харьковского антикоррупционного центра» снова поднял плакат, сотрудники УДО попытались заслонить.

Напомним, 11 февраля главе Херсонского областного совета Владиславу Мангеру объявили подозрение в организации убийства Екатерины Гандзюк. Сам же Мангер заявил, что происходящее с ним – это политический заказ, и намекнул на причастность к убийству Екатерины Гандзюк народного депутата от «БПП «Солидарность» Николая Паламарчука. Отметим, что суд избирает меру пресечения уже третий день.

Ранее отец Екатерины Гандзюк назвал «Батьківщину» и «БПП» партиями убийц его дочери

Напомним, утром 31 июля Гандзюк возле подъезда ее дома облили серной кислотой. Женщина получила серьезные ожоги и была на самолете санитарной авиации доставлена в Киев. Позже Гандзюк прокомментировала нападение. 4 ноября в больнице Киева она скончалась.

Сразу после нападения полиция Херсонской области открыло производство части 4 статьи 296 Уголовного кодекса - хулиганство. После получения диагноза от медиков квалификацию дела изменили на часть 2 статьи 121 Уголовного кодекса - умышленное тяжкое телесное повреждение. После того как стало известно вещество, которым облили Гандзюк, квалификацию поменяли снова - на покушение на убийство (статья 15, пункт 4 часть 2 статья 115 УК).

Следствие подозревает в совершении нападения на херсонскую активистку пятерых бывших участников АТО. Это – Вячеслав Вишневский, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Сергей Торбин и Никита Грабчук.

Отметим, что 3 августа Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что расследованием покушения будет заниматься Центральный аппарат Службы безопасности Украины.

В организации преступления обвиняется Торбин. Всем пятерым подозреваемым суд избрал меру пресечения: четверо взяты под стражу, один находится под круглосуточным домашним арестом.

Позже суд арестовал подозреваемого в причастности к заказу нападения на управделами Херсонского горсовета Екатерину Гандзюк Игоря Павловского.

4 декабря Генпрокурор Луценко заявил, что в деле по убийству Гандзюк появился еще один подозреваемый, но он выехал из Украины.