В Николаеве в кинотеатре «Искра» опять случился пожар – загорелся мусор на третьем этаже

Днем в пятницу, 31 мая, в Николаеве в кинотеатре «Искра» произошел пожар. Возможной его причиной стал человеческий фактор.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили очевидцы.

Как уточнили изданию в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области, на третьем этаже здания загорелся мусор. Сотрудники отделения 3-й Государственной пожарно-спасательной части ликвидировали пожар площадью 5 квадратных метров. По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём неустановленной личностью.

На место также выезжали сотрудники полиции.

Стоит отметить, что ранее издание «СВІДОК.info» сообщало, что 22 мая в кинотеатре бездомные устроили пожар.

Ранее сообщалось, что глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко предложила оставить артистов Николаевской областной филармонии в Доме культуры строителей и продать кинотеатр «Искра», который находится на балансе филармонии.

В то же время депутаты Николаевского областного совета не знают, как по закону передать здание бывшего кинотеатра «Искра» в городскую собственность, опираясь только на письмо мэра Александра Сенкевича.

В июне 2018 года сообщалось о том, что вопрос о передаче кинотеатра «Искра» в городскую коммунальную собственность будет рассматриваться только после того, как в мэрии предоставят план использования объекта.

Также стоит отметить, что субвенцию, которую депутаты Николаевского городского совета согласились выделить Николаевской областной государственной администрации при формировании бюджета на 2019 год, до сих пор не выплачена в полном размере.

Пока в горсовете и облсовете обсуждается вопрос по передачи кинотеатра, неизвестные разбирают его фасад и помещения.

В то же время глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко заявила, что вопрос о передаче бывшего кинотеатра «Искра» сейчас должны решить депутаты городского совета.

В частности, мэр Александр Сенкевич считает несправедливой инициативу главы облсовета Виктории Москаленко отдать здание бывшего кинотеатра «Искра» на приватизацию.