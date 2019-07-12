В Одесской области в лагере отравились 46 детей

В ГП «Оздоровительно-спортивный лагерь «Медик-2» ночью 12 июля в пгт Сергеевка Одесской области из-за отравления госпитализировали 46 детей.

Об этом сообщили в Одесской облгосадминистрации.

Всего в лагере находилось 226 детей от 7 до 14 лет. 32 ребенка госпитализировали в Белгород-Днестровскую городскую многопрофильную больницу, а 14, из которых трое контактных – в инфекционное отделение центральной районной больницы в селе Шабо.

На территории лагеря дежурит бригада экстренной медицинской помощи. Медики диагностировали у детей острый гастроэнтероколит. Состояние детей легкой и средней тяжести. Дети получают всю необходимую терапию. В больницах достаточное количество медицинских препаратов для шоковой, дезинтоксационной терапий.

С целью установления причин и условий возникновения заболеваний начато санитарно-эпидемиологическое расследование вспышки с обследованием данного объекта и инспекцией заведения по соблюдению требований в области безопасности пищевых продуктов с отбором проб для проведения соответствующих лабораторных исследований.

Напомним, как в Коблево 1 июля отравились около 40 детей из Каменца-Подольского, которые приехали в оздоровительный лагерь. 16 детей в состоянии средней тяжести направили в инфекционное отделение Березанской ЦРБ. Полиция из-за происшествия открыла уголовное производство. Госпотребслужба составила протоколы об админнарушениях на руководителя и повара лагеря, а также направила предписания по устранению нарушений. Позже в Николаевской ОГА сообщили, что дети чувствуют себя хорошо и находятся под постоянным контролем.

Позже в облздраве сообщили, что 3 июля отравились еще трое детей. В то же время в ГСЧС сообщалось, что в тот день с подозрением на кишечную инфекцию в облинфекционную больницу обратились девять детей и одна взрослая женщина, которые тоже отдыхали в данном учреждении.

8 июля стало известно, что массовое отравление детей в оздоровительном лагере «Салют» Коблево произошло из-за грязной воды - в водопроводе обнаружили энтерококки.