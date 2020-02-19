Руководитель «Николаевэлектротранса» заявил, что город не получит сразу 60 новых троллейбусов в рамках кредита от ЕБРР

И.о. директора КП «Николаевэлектротранс», депутат Владимир Евтушенко заявил, что город будет постепенно получать новые троллейбусы, которые планируется закупить за кредитные средства от Европейского банка реконструкции и развития. Примерно по 20 единиц транспорта в год из 60.

Об этом Владимир Евтушенко заявил в среду, 19 февраля, в ходе заседания комиссии по вопросам транспорта, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

— Нам не пойдут сразу 20 троллейбусов, максимум, что нам может прийти - это только пять (если в этом году будет утвержден кредит, – ПН). Каждый год поставщик планирует давать нам по 20 троллейбусов - от 17 до 20. Это опыт других городов, Винницы, Ивано-Франковска, Львова, Киева, – проинформировал директор КП.

В свою очередь, депутат Сергей Исаков предложил отыграть несколько конкурсов на поставку троллейбусов, чтобы было несколько поставщиков и город сразу получил необходимое количество транспорта.

Ранее сообщалось, что ЕБРР готов предоставить Николаеву 20 миллионов евро на закупку 40 обычных троллейбусов и 20 - с автономным ходом. Стоит отметить, что депутаты со второго раза поддержали проект решения о предоставлении согласия на заключение кредитного договора между Европейским банком реконструкции и развития и КП «Николаевэлектротранс» на закупку новых троллейбусов, модернизацию депо и тяговых подстанций. А 12 сентября в мэрии Николаева и.о. директора КП «Николаевэлектротранс» Владимир Евтушенко и представитель Европейского банка реконструкции и развития Денис Гаевой подписали кредитный договор на 20 миллионов евро.

Однако, незадолго до окончания 2019 года мэр Александр Сенкевич заявил, что Николаев не сможет закупить в 2020 году 60 новых троллейбусов на кредитные средства Европейского банка реконструкции и развития, так как еще нет ответа от Антимонопольного комитета Украины. В январе 2020 года АМКУ таки дал предварительные выводы по кредиту от Европейского банка реконструкции и развития для покупки троллейбусов.

6 февраля, депутаты Николаевского городского совета не согласовали выделение 10 миллионов гривен КП «Николаевэлектротранс» для оплаты за электричество. При этом мэр отметил, что 17 февраля нужно подать документы в Минфин по кредиту для электротранса и ЕБРР, и если у предприятия будут долги, то кредит не согласуют.

17 февраля, городской голова Николаева Александр Сенкевич передал все необходимые документы в Министерство финансов относительно получения кредита на приобретение 50 автобусов, 60 троллейбусов (20 из которых на автономном ходу) и проекта по энергомодернизации города.