Депутаты горсовета Николаева не дали ₴10 миллионов электротрансу на погашение долгов - кредит ЕБРР на новые троллейбусы снова под вопросом

В четверг, 6 февраля, депутаты Николаевского городского совета не согласовали выделение 10 миллионов гривен КП «Николаевэлектротранс» для оплаты за электричество.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Напомним, что накануне и.о. директора «Николаевэлектротранса» Владимир Евтушенко 5 февраля пришел на бюджетную комиссию с просьбой выделить 10 миллионов гривен на оплату электроэнергии. Члены комиссии не воспринимали доводы Евтушенко, ведь, когда тот призывал к повышению стоимости проезда, он обещал, что предприятие сможет с доходной части оплачивать услуги электричества, но теперь он снова просит финпомощи. В частности, депутаты попросили Евтушенко предоставить все финдокументы. А директор департамента финансов Вера Святелик проинформировала, что соответствующего проекта решения пока нет.

Незадолго до окончания заседания, мэр Николаева Александр Сенкевич попросил членов бюджетной комиссии экстренно собраться на заседание, чтобы утвердить проект решения о выделении средств, что и было сделано. Вернувшись на сессию, глава комиссии Александр Бернацкий сообщил, что комиссия согласовала перераспределение 10 миллионов гривен со льготных перевозок департамента соцзащиты «Николаевэлектротрансу» на погашение долгов за электроэнергию. Кроме этого, депутаты согласовали увеличение субвенции с областного бюджета департаменту соцзащиты.

Перед голосованием, Сенкевич сообщил, что в системе зарегистрированы карточки 28 депутатов, это минимальное количество голосов при принятии решений. При этом мэр отметил, что 17 февраля нужно подать документы в Минфин по кредиту для электротранса и ЕБРР, и если у предприятия будут долги, то кредит не согласуют.

В итоге, за 10 минут до окончания сессии мэр решил рискнуть и вынес на голосование решение по выделению финпомощи предприятию - 21 голос «за», которых было недостаточно. В свою очередь Сенкевич заявил, что амбиции депутатов играют на вред города. В итоге, Сенкевич объявил перерыв.

Стоит отметить, что следующее пленарное заседание предварительно планируют провести 27 февраля, то есть после того, как документы должны везти в Минфин.

Отметим, что Владимир Евтушенко не в первый раз приходит к депутатам с просьбой выделить финпомощь на погашение задолженности за электроэнергию. Так, в 2018 году на предприятии сложилась задолженность за потребленную электроэнергию в размере 4,7 миллиона гривен, депутаты в свою очередь считали, что причиной тому стал неправильно сформированный финансовый план предприятия на 2018 год. Исходя из этого, мэр Александр Сенкевич предложил КП «Николаевэлектротранс» взять краткосрочный кредит в банке для погашения сложившейся задолженности за электроэнергию. Однако, позже стало известно, что КП «Николаевэлектротранс» не может взять кредит в «ПриватБанке».

12 марта, исполнительный комитет в телефонном режиме таки согласовал выделение 9 миллионов гривен для КП «Николаевэлектротранса» на погашение долга за электричество.

10 июля депутаты Николаевского городского совета согласовали решение об увеличении уставного капитала КП «Николаевэлектротранс» на 12 миллионов гривен.

Как известно, 11 октября 2019 года члены Николаевского исполнительного комитета поддержали вопрос о повышении тарифа на проезд в электротранспорте до пяти гривен. Тогда же Владимир Евтушенко заявил, что нынешний тариф нерентабелен, но повышение до 5 гривен позволит улучшить ситуацию на предприятии.

Спустя несколько дней после принятого решения, директор КП «Николаевэлектротранс», депутат городского совета от фракции «Оппозиционный блок» Владимир Евтушенко заявил, что рентабельный тариф на проезд в электротрансе должен быть примерно 15-17 гривен.

Напомним, как руководитель «Николаевэлектротранса» Владимир Евтушенко просил выделить ₴20 миллионов до конца 2019 года, однако депутаты бюджетной комиссии засомневались и хотели, чтобы финандепартамент все перепроверил. Позже предприятию выделили 4 миллиона на льготный проезд.

Что касается кредита, то речь идет о том, что ЕБРР готов предоставить Николаеву 20 миллионов евро на закупку 40 обычных троллейбусов и 20 - с автономным ходом. Стоит отметить, что депутаты со второго раза поддержали проект решения о предоставлении согласия на заключение кредитного договора между Европейским банком реконструкции и развития и КП «Николаевэлектротранс» на закупку новых троллейбусов, модернизацию депо и тяговых подстанций. А 12 сентября в мэрии Николаева и.о. директора КП «Николаевэлектротранс» Владимир Евтушенко и представитель Европейского банка реконструкции и развития Денис Гаевой подписали кредитный договор на 20 миллионов евро.

Однако, незадолго до окончания 2019 года мэр Александр Сенкевич заявил, что Николаев не сможет закупить в 2020 году 60 новых троллейбусов на кредитные средства Европейского банка реконструкции и развития, так как еще нет ответа от Антимонопольного комитета Украины. В январе 2020 года АМКУ таки дал предварительные выводы по кредиту от Европейского банка реконструкции и развития для покупки троллейбусов.