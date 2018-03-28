На ремонт и содержание дорог на Николаевщине утверждено более 650 миллионов гривен, - министр Омелян

Согласно государственной программе «Развитие сети и содержание автомобильных дорог общего пользования на 2018 год» из бюджета Украины на капитальный, текущий средний ремонт и эксплуатационное содержание дорог общего пользования государственного значения Николаевской области утверждено финансирование в сумме 657 миллионов 290 тысяч гривен. Об этом сообщил министр инфраструктуры Украина Владимир Омелян.

«Основная часть средств, выделенных из государственного бюджета будет направлена ​​на следующие объекты: капитальный ремонт дороги Н-14 Александровка - Кропивницкий - Николаев общей протяженностью 11,8 км.; текущий средний ремонт дороги Н-11 Днепр - Николаев (через Кривой Рог) общей протяженностью 30,6 км.; текущий средний ремонт дороги Т-15-07 Николаев - Парутино - Очаков - база отдыха "Черноморка" общей протяженностью 15,6 км», - отметил он.

Также, Омелян сообщил, что чрезвычайно важным для развития инфраструктуры Николаевской области является реализация проекта по электрификации участка железнодорожного транспорта Долинская-Николаев, реконструкция которого продлится 33 месяца. Как известно, общая сметная стоимость около 6 миллиардов гривен - работы будут финансировать за счет кредитных средств международных финансовых организаций.

«Это - масштабный проект не только для области, но и для всей Украины. Восстановление дорог и развитие железнодорожной инфраструктуры - приоритетные задачи для министерства, руководства области, Укравтодора и Укрзализныци», - подчеркнул Министр инфраструктуры Украины.

Напомним, что в понедельник, 26 марта, жители села Воссиятское на Еланеччине перекрыли трассу Н-14 «Кропивницкий-Николаев» с требованием отремонтировать дорогу. С этим же требованием они вышли и на следующий день, а после перекрыли движение на автодороге «Новый Буг-Вознесенск». В ОГА пообещали начать ремонтные работы с 29 марта.

Ранее сообщалось, что САД в Николаевской области заключила договор с государственным предприятием «Николаевский облавтодор» на содержание в 2018 году дорог государственного значения на «динамичную» сумму в 342 миллиона гривен, однако на данный момент есть только 25 миллионов гривен.