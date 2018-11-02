Казначейство сегодня разблокирует счета департамента энергоэффективности, – вице-мэр Николаева Омельчук

Вице-мэр по вопросам энергоэффективности Александр Омельчук сообщил, что в понедельник, 5 ноября департамент энергетики, энергосбережения и внедрения инновационных технологий Николаевского горсовета сможет осуществлять платежи.

Об этом он сообщил корреспонденту «Преступности.НЕТ».

Ранее сообщалось, что казначейство заблокировало счета департамента из-за того, что фирма «Голден-Буд» не успела освоить аванс в 3 миллиона 348 тысяч 557 гривен по тендеру реконструкции школы №3 с термосанацией.

— В данный момент подписываются последние документы, и на конец дня будет разблокировка счета по департаменту, и в понедельник уже можно будет осуществлять платежи, - сообщил Омельчук.

На уточняющий вопрос, за какие деньги подрядчик «Голден-Буд» закупил 344 окна, которые нужно установить в школе, если аванс они должны были вернуть, вице-мэр заявил, что это его не интересует.

— Меня это мало интересует, еcли они участвовали в тендере и получили подряд на выполнение работ, за какие деньги они покупают материалы, платят зарплаты и так далее, нас не интересует. Главное, чтобы работы выполнялись, а они ведутся, сейчас ведется отработка откосов и уборка мусора. Думаю до конца недели, до понедельника будет все стоять, - отметил чиновник.

Ранее Омельчук сообщал, что фирма-подрядчик не успела выполнить условия договора, из-за того что долго оформляла декларацию на начало работ. В частности ее получили только 27 сентября, из-за чего к замене окон «Голден-Буд» приступил только в конце октябре.

Напомним, что депутат горсовета Светлана Таранова возмутилась, что в школе №3 собираются демонтировать металлопластиковые окна и установить новые. Тогда, вице-мэр по вопросам энергоэффективности Александр Омельчук в комментарии «Преступности.НЕТ» отметил, что эти окна не соответствуют нормам и если их не менять, то школа будет нести большие теплопотери. В тоже время деньги на установку окон в школе №3 Николаева, которые сейчас хотят заменить, пять лет собирали с родителей.

Отметим, что эта же фирма «Голден-Буд» ремонтирует спортшколу «Надежда». Среди предусмотренных работ – утепление фасада, ремонт крыши и замена старых окон. Во время ремонта прошел ливень и вода текла прямо в баскетбольный зал. В итоге часть паркета пришла в негодность. В частности, по словам директора СК «Надежда» Виктории Ченцовой, подрядчик «Голден-Буд» и фирма-владелец паркета «Инвентарь-Баскет» пришли к единому мнению в вопросе оплаты испорченного паркета в баскетбольном зале. По её словам, представители организаций обсудили между собой возникшую ситуацию и пока устно договорились, что ООО «Голден-Буд» компенсирует стоимость ремонта испорченного паркета.

При этом фирма «Голден-Буд» является фигурантом уголовного производства. В марте 2018 года в полиции расследовали уголовное производство относительно должностных лиц департамента энергетики, энергосбережения Николаевского городского совета из-за перечисления бюджетных денег двум фирмам за невыполненную работу. Чиновники департамента в интересах ООО «Фасад Центр» и ООО «Голден-Буд» перечислили средства за выполнение работ по капитальному ремонту по замене окон в учебных заведениях, однако они выполнены не были.